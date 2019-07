Política Lambán, proclamado candidato para la investidura en Aragón sin haber logrado aún el apoyo de Podemos La lentitud con la que avanzan las negociaciones hace que no se sepa cuándo se celebrará la votación en las Cortes

El socialista Javier Lambán ya es, oficialmente, el candidato a ser investido presidente de Aragón para el que sería su segundo mandato consecutivo al frente del Ejecutivo autónomo. Su nombre ha sido proclamado por el presidente de las Cortes regionales, el también socialista Javier Sada, tras la preceptiva ronda de reuniones que este miércoles y jueves ha mantenido a estos efectos con todos los grupos parlamentarios. Pero Lambán todavía no ha logrado convencer a Podemos para que vote a favor de su investidura. Y, sin los votos de Podemos, no podrá ser presidente.

PP, Cs y Vox, por su parte, se han resignado a no presentar candidato, toda vez que la decisión del PAR de pactar con el PSOE cierra cualquier posibilidad de conformar un gobierno de derechas en esta Comunidad. Pero Javier Lambán sigue sin tener garantizados los votos necesarios para su investidura. Le faltan los de Podemos.

Tanto el líder regional del PP, Luis María Beamonte, como el de Cs, Daniel Pérez, han criticado al PAR por no haber querido pactar con ellos y con Vox. Y han reprochado a los aragonesistas que hayan apostado por tejer un gobierno de coalición con el PSOE que convierte a Podemos en pieza decisiva para la investidura.

En el pasado, el PAR compartió gobiernos de coalición tanto con el PSOE como con el PP. La última legislatura que gobernó en Aragón fue la del mandato 2011-2015, con el Ejecutivo presidido por la popular Luisa Fernanda Rudi. Además, desde entonces el PAR formó coaliciones electorales con el PP, con el que compartió listas conjuntas en las elecciones generales, una coalición electoral que dio por finiquitada este año -los aragonesistas optaron por no presentarse a las generales del 28 de abril y concurrir con las manos libres a las elecciones autonómicas de mayo-.

Reparto de fuerzas en las Cortes

Los comicios autonómicos los ganó en Aragón el PSOE, pero lejos de la mayoría absoluta. Obtuvo 24 escaños, 16 del PP, 12 de Cs, 5 de Podemos, tres de la Chunta, tres de Vox, otros tres del PAR y uno de IU. La opción que se barajó inicialmente en sectores del PSOE fue negociar un gobierno regional de coalición con Cs, pero los de Rivera se mostraron abiertamente reticentes y apostaron por buscar una alianza por la derecha con el objetivo de llegar a ocupar la presidencia del Gobierno de Aragón. El PSOE optó entonces por cortar el paso a la coalición de centro-derecha y negoció rápidamente una alianza con el PAR, que se prefirió alinearse con los socialistas que compartir pacto con Vox en concurso con el PP y Cs.

La alianza PSOE-PAR, sin embargo, no alcanza la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón. Socialistas y aragonesistas, tras pactar entre sí, volvieron a mirar a Ciudadanos, pero este partido se negó reiteradamente a sumarse a esa alianza. Eso es lo que ha hecho que sean decisivos los votos de Podemos.

Tras dar por imposible un tripartito PSOE-PAR-Cs, los socialistas se embarcaron en buscar en las izquierdas los votos que Lambán necesita para la investidura. De momento, ya se han garantizado el apoyo de la Chunta. Pero Podemos se sigue resistiendo y exige tener peso en el futuro Gobierno de Aragón. El problema es que se da por imposible un gobierno multicolor compartido a la vez por el PAR y por Podemos -sí sería viable con la Chunta, al compartir con el PAR la raíz aragonesista, pese a que aquel está enclavado en la izquierda y el PAR se curtió en el centro-derecha desde su fundación-.

Podemos mete presión a Lambán

Este jueves, la portavoz parlamentaria de Podemos en Aragón, Maru Díaz, confirmó que sigue sin haber acuerdo con el PSOE. Afirmó que su partido, hoy por hoy, no respalda la investidura del socialista Javier Lambán, si bien las negociaciones siguen abiertas -aunque Díaz criticó que no avanzan o, al menos, no de forma significativa-. El problema para Podemos es que, al final, se debate entre permitir la investidura de Lambán o bloquearla y forzar una repetición electoral que abriría la puerta a un gobierno de derechas, a la vista de los ajustados resultados entre los bloques de izquierda y derecha que se produjeron en los comicios de mayo. Además, Podemos afrontaría la repetición electoral en horas bajas, tras el desplome que sufrió el 26-M.

Así las cosas, Lambán ya es formalmente candidato a la investidura, pero aún no tiene garantizados los apoyos para conseguirla, si bien en el PSOE confían en que, al final, se produzca el entendimiento con Podemos. Pero, mientras este no llega, la incertidumbre se mantiene. De hecho, el presidente de las Cortes ha preferido no poner fecha aún al Pleno de las Cortes de Aragón que debe votar la investidura de Lambán. Eso sí, la cuenta atrás arrancó hace días, con la constitución del Parlamento regional. Hay de tiempo hasta el 20 de agosto para lograr la investidura. De lo contrario, habría que repetir las elecciones autonómicas.