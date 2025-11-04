Feijóo y Abascal conversan por teléfono sobre el futuro de la Comunidad Valencia tras la salida de Mazón

Suscribete a
Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo
Paloma Esteban

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha conversado en la mañana de este martes con Santiago Abascal acerca del contexto político de la Comunidad Valenciana. La negociación era inminente tal y como había avanzado ABC. Ambos coincidieron en la «necesidad ... de dar estabilidad al territorio» tras la dana que provocó más de doscientos fallecidos y la salida del Ejecutivo de Carlos Mazón, según fuentes del partido.

