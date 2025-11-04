Feijóo y Abascal conversan por teléfono sobre el futuro de la Comunidad Valencia tras la salida de Mazón

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha conversado en la mañana de este martes con Santiago Abascal acerca del contexto político de la Comunidad Valenciana. La negociación era inminente tal y como había avanzado ABC. Ambos coincidieron en la «necesidad ... de dar estabilidad al territorio» tras la dana que provocó más de doscientos fallecidos y la salida del Ejecutivo de Carlos Mazón, según fuentes del partido.

El PP de la Comunidad Valenciana y Vox iniciarán los contactos para alcanzar «un acuerdo de cara a una nueva investidura, consecuente con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos vigentes». La dirección nacional del PP hará seguimiento de esas conversaciones, según fuentes de Génova.

Desde el PP, que ha divulgado la llamada, se asegura que ha sido cordial y en buen tono, y que no se han puesto nombres sobre la mesa de cara a una nueva investidura.

Y aunque no hayan hablado de nombres, ABC ya ha adelantado que el único nombre que está sobre la mesa es el del secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca. Él es el secretario general de los populares en esa comunidad y, sobre todo, tiene escaño en Las Cortes Valencianas –requisito indispensable para optar a una investidura–. A eso se suma que su relación con Vox es fluida. De hecho, es quien ha estado al frente de todas las negociaciones con el partido de Abascal en esta legislatura. Incluso los asuntos más delicados, que han sido varios a lo largo de estos dos años y medio. Esa interlocución, dicen algunos dirigentes, puede facilitar el intento de atraer el apoyo de Vox hacia este nombre concreto.