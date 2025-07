Un novio de Jaén cumple su sueño de llegar en tractor a su boda: «No se lo esperaba»

Cada vez son más frecuentes las bodas personalizadas, donde los novios se aseguran de que ese día especial refleje su estilo, sus pasiones… e incluso sus marcas favoritas. Desde ceremonias medievales hasta entradas en paracaídas o banquetes temáticos de Harry Potter, las ideas originales no tienen techo. Pero en Jaén, tierra de olivares, tradición y campo, se ha vivido una boda que se llevó todos los aplausos —y varias bocinas— gracias a una llegada del novio muy poco convencional… a bordo de un convoy de tractores.

El protagonista de esta historia es un joven apasionado de la maquinaria agrícola, especialmente de la icónica marca John Deere, reconocida en todo el mundo por sus tractores verdes y amarillos. Su boda parecía seguir el guion clásico… hasta que sus amigos decidieron darle un giro muy rural y muy emotivo.

«Cuando eres fanático de John Deere y te casas, no se podía esperar menos, bueno el novio sí que no se lo esperaba», así es el texto que acompaña el vídeo viral de esta historia. Y es que, antes de que comenzara la ceremonia, en frente de la puerta de su casa apareció un desfile de tractores John Deere, cuidadosamente alineados. El novio, que no sabía nada, no pudo contener la emoción (ni la risa) cuando vio aparecer a sus mejores amigos sobre sus máquinas de confianza.

Al final, en una época en la que lo viral muchas veces eclipsa lo auténtico, esta boda ha conseguido reunir ambas cosas: un gesto genuino, muy de la tierra, que celebra la amistad, el amor y el orgullo por las raíces.

Porque sí, cuando amas tu tierra, tu pareja y tu tractor… solo queda llevar la pasión por el campo... hasta el altar.