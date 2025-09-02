El Zoo de Córdoba se adapta para personas con discapacidad visual: información en braille, relieves y códigos QR

El presidente del Imgema, Daniel García-Ibarrola, y el delegado de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, han presentado este martes la nueva señalética para personas con discapacidad visual en el Zoo de Córdoba. Con el objetivo de «acercar este centro a la ciudadanía cordobesa con necesidades especiales», han presentado los nuevos carteles informativos que están adaptados para personas con discapacidad visual severa.

García Ibarrola ha defendido que «debemos acercar el conocimiento a todas aquellas personas que no tienen las mismas posibilidades porque tienen necesidades que debemos cubrir». Tras realizar tareas de inclusión en la Ciudad de los Niños y el Jardín Botánico, el Ayuntamiento se propone completar su labor en «la manzana verde» con el Zoo de Córdoba.

Por su parte, Jordano ha explicado que «todo surge de un diagnóstico hace 5 o 6 años dónde se detectaron una serie de puntos débiles que se podrían trabajar en materia de accesibilidad». Por ello, se ha mejorado la señalética del recinto para los visitantes con discapacidad visual. Son 40 carteles con información en braille, con un QR de acceso a la información y otros carteles de posicionamiento dentro del recinto.

Los paneles informativos están hechos en relieve, se diferencian las texturas y sitúan puntos de interés, aparte de la información general a la que se tiene acceso. Entre las obras de accesibilidad que ha realizado ya el Ayuntamiento destacaron la rampa de la puerta principal, fichas de cada uno de los animales en lenguaje de signos, fuentes y baños, «más todo lo que queda por delante», tal y como explicaron los delegados.

«La manzana verde»

El Ayuntamiento considera que «se está consolidando una manzana perfecta para el ocio familiar donde no se quedará nadie descolgado. El Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños y lo último de lo que hablamos en esta manzana es lo que se va a acometer en Parque Cruz Conde».

«Estamos haciendo un esfuerzo tremendo por ponernos al día en un montón de servicios públicos que no estaban adaptados para toda la población y lo estamos consiguiendo a un ritmo bastante satisfactorio. Eso lo aprovecharán los ciudadanos de Córdoba y, por supuesto, todos los que vengan de fuera», han añadido los delegados.