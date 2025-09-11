«Cualquier tiempo pasado fue mejor»: Aquel Trovar canta a Jorge Manrique y la meditación renacentista en su nuevo disco

El 90 por ciento de las canciones del Renacimiento que se han conservado hablan de amor, como pasaría después en casi todas las épocas, pero el grupo cordobés Aquel Trovar, especializado en rescatar e interpretar, con instrumentos de época, la música de este tiempo, ha mirado entre el resto, entre aquellas canciones que no miraban al amor.

Y entre ellas había muchas que hablaban de las grandes preguntas y de los grandes temas del ser humano: la fugacidad del tiempo, la fama, la trascendencia de la vida, la vanidad y la necesidad de no dejar pasar los días sin hacer el bien.

El disco se llama 'Cómo se pasa la vida', el cuatro verso de las 'Coplas a la muerte de su padre', y una de las obras más interesantes es precisamente la musicalización que el compositor sevillano Alonso Mudarra (1510-1580) hizo de la obra de Jorge Manrique.

La obra es, como destaca Antonio Torralba, uno de los músicos del grupo, una de las nueve versiones musicales que se hicieron de la obra en los años posteriores a su publicación. De todas, es la más cercana en el tiempo. Antonio Torralba recuerda que era frecuente que se pusiera música a los poemas, pero en España se hacía más con los versos populares que con los cultos.

«En Italia sí pasaba más, con Petrarca, por ejemplo, pero en España no hay demasiado fuera de algunas versiones de Garcilaso y de las que se hicieron con las 'Coplas', que demuestra cómo ya impresionaron en su época. Era una época, el Renacimiento, servía para celebrar los rasgos más vitales del hombre, pero también para meditar sobre la existencia.

La versión de las 'Coplas' destaca por la calidad, aunque de ella se interpretan tres estrofas, entre ellas la primera y otra no menos conocida: «Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar / que es el morir». Alonso Mudarra era vihuelista y escribía para voz y para este instrumento, pero le han añadido al laúd la vihuela de arco, que subraya el bajo; una flauta y hasta un carillón de campanas que subraya el aire solemne. No era frecuente en aquella época, según Antonio Torralba, que se emplearan otros instrumentos.

Tópicos literarios

El disco agrupa 25 temas en ocho tópicos que en aquel tiempo preocupaban a los autores. Todos ellos se anuncia en latín: 'Tempus fugit', 'Memento mori', 'Vantitas Vanitatum', 'Fortuna mutabile', 'Theatrum mundi', 'Vulnus amoris', 'De melancholia' y 'Non omnis moriar'.

Aquel Trovar incluye en 'Cómo se pasa la vida. Meditación filosófica en la canción renacentista' una danza de la muerte alemana, «la única del Renacimiento, porque es algo más bien medieval», y piezas que imitan el sonido de los primeros relojes mecánicos, también de esta época.

Hay otra obra española, de Juan del Encima, que se llama 'Todos los bienes del mundo', pero también del inglés John Dowland o hasta una atribuida al rey Enrique VIII. La soprano Delia Agúndez interpreta todas las piezas en sus idiomas originales, con la pronunciación propia de su época, lo que «le da un sabor especial».

De las obras señala también una paráfrasis del 'Yo confieso', el acto de contricción cristiano, escrita por un compositor polaco y que habla del arrepentimiento de los pecados.

La obra estará disponible en las tiendas y en las plataformas a partir del 1 de octubre y en ella Aquel Trovar, compuesto por Antonio Torralba, José Antonio Fernández, Daniel Sáez y Celia Agúndez profundiza en la obra de un autor al que lleva como bandera, porque su propio nombre sale de otro de los versos de las 'Coplas' de Jorge Manrique.

