La Junta de Andalucía abre una investigación sobre la vacunación de la alcaldesa de Torrecampo (Córdoba)

La Junta de Andalucía ha abierto una investigación reservada sobre la vacunación de la alcaldesa de Torrecampo (Córdoba), la socialista Francisca Alamillo , según han confirmado a ABC fuentes oficiales de l Gobierno regional. Alamillo recibió una dosis de protección contra el coronavirus en la residencia de ancianos de ese pequeño municipio de Los Pedroches , de cuyo patronato es presidenta.

La alcaldesa de la localidad de Los Pedroches ABC

¿Qué está investigando la Consejería de Salud y Familias ? Dos cosas. La primera, qué hacía la regidora en la residencia de ancianos, ya que su condición de presidenta del patronato no la autoriza a entrar en el geriátrico, que como todos tiene sus visitas prohibidas durante el periodo de administración de las dosis . Y la segunda, por qué Francisca Alamillo se puso la vacuna, puesto que los protocolos de la Junta no incluyen a los patronos como población de riesgo inmediato (y por tanto receptores prioritarios de la vacuna), sino solo a los beneficiarios y a los trabajadores de estas instituciones sociales.

La respuesta, en redes sociales

Este periódico ha llamado en la mañana de este viernes a Alamillo, que no ha respondido al teléfono ni a los mensajes que le ha dejado ABC . Este diario también se ha dirigido esta mañana al PSOE de Córdoba para que explicara su versión de los hechos, y por el momento no ha contestado.

La secretaria general del PP de Andalucía, Loles López , por su parte, ha señalado este viernes durante una visita al Ayuntamiento de Córdoba que el plan de vacunación contra el coronavirus que ha puesto en marcha Salud y Familias en las residencias de ancianos «no está pensando para las personas del perfil» de Alamillo. López ha agregado que «se investigará» por qué no se ha cumplido el protocolo previsto, así como la actuación de la alcaldesa de Torrecampo.

Loles López (PP-A): «El plan de vacunación en residencias no incluye a personas con el perfil de la alcaldesa»

Este jueves, y en redes sociales , la regidora justificó que se le administrase la vacuna porque «visita mucho cada semana el asilo municipal» del que es presidenta.

Alamillo describe cómo en el momento de la vacunación a residentes y trabajadores faltaban dos empleadas. «Al final, sobran dos vacunas y las enfermeras pidieron a la dirección del centro que llamara a dos personas pero que vengan en 30 segundos porque nos vamos. Ante esta situación y teniendo en cuenta que habían indicado que las personas de baja no se vacunan, la dirección del centro llama a la auxiliar que inicialmente estaba en el listado pero ahora no está prestando servicio en el centro y será la próxima auxiliar que se contrate y que no está de baja, y me llama a mí, como presidenta, puesto que acudo centro todas las semanas. Por lo tanto, la dosis que me ponen no le ha sido hurtada a ningún trabajador del centro y, por supuesto, a ningún residente», alega.

El informe que está elaborando la Junta sobre el caso parte también de que Alamillo «ha dado versiones contradictorias sobre los hechos», una en la que asegura que sobravaban vacunas y que por eso se la administraron, y otra en la que afirma que el Área Sanitaria Norte la obligó a ponérsela. Salud y Familias considera que esta última versión es claramente falsa, «porque la vacuna no es obligatoria para nadie».

Críticas del PP de Torrecampo

Por su parte, el PP de Torrecampo ha señalado que el pasado martes se congratulaban «con la noticia de que los residentes y trabajadores de la Residencia Municipal de Mayores habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 », pero supieron luego los populares que «las trabajadoras que están de baja médica no han sido tenidas en cuenta por la Dirección de la Residencia o por el Ayuntamiento».

De hecho, «a la hora de solicitar el número de vacunas que se iban a administrar el pasado martes no contaron con ellas», cuando «en otros centros donde se ha vacunado sí se ha hecho con esas personas que están de baja médica y se les ha administrado su primera dosis, como al resto del personal, pero aquí no se ha hecho».

Pero esa, según han lamentado los populares de Torrecampo , «no ha sido la única mala decisión o mala previsión en el asunto de la vacunación», pues se enteraron con «sorpresa», que «en dicha vacunación» se incluyó a la alcaldesa, «aún no perteneciendo a ninguno de los grupos llamados a vacunarse en esta primera fase, y saltándose el Plan de Vacunaciones establecido por el Ministerio de Sanidad».

Dado que «supuestamente sobraban dos vacunas», en el PP de Torrecampo están «de acuerdo» en «que, antes de tirarlas a la basura, hay que utilizarlas en cualquier persona, sea quien sea, pero, ¿no hubiera sido más lógico utilizar esas vacunas sobrantes en alguna de las trabajadoras de baja médica, que no habían sido tenidas en cuenta y enmendar así parte del error cometido en un principio?, o ¿utilizarlas en cualquiera de nuestros vecinos de avanzada edad?».

A raíz de estos hechos, los populares han «pedido por Registro de Entrada información al respecto» y esperan «explicaciones lo antes posible», después de comprobar que «la capitana del barco es la primera que se salva».

