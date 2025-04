Los autotest de antígenos llegan a las farmacias de Córdoba con la demanda desatada

Es la sensación de las farmacias . La escena sucedía ayer poco después del mediodía en una botica de la avenida de Gran Capitán , muy cerca de El Corte Inglés. «Buenas. ¿Tienen ustedes el aparato para hacerse las pruebas del coronavirus? Verá, es que a mí me vacunaron con la segunda dosis hace tres semanas y pasé unos días malísimo, yo creo que eran efectos secundarios, pero es que no me quedo tranquilo. ¿Y si lo he pillado? », decía un cliente, de unos cuarenta y cinco años. El dependiente, hecho por lo que parecía a la hipocondría de no pocos entre quienes entran al establecimiento, respondió con un tono tranquilizador: « Tome, tome , es de los primeros que vendemos sin receta . Pero esté tranquilo, señor, ya verá como no es nada. Los nervios, como mucho», se explicaba el empleado.

A esa hora previa a la del almuerzo había no poca desinformación acerca en las farmacias acerca de cómo debían atender a los usuarios que pidieran unos de los kits para el autodiagnóstico de la enfermedad. « Tenemos los autotest desde ayer por la tarde , nos los trajeron a última hora, y es verdad que desde esta mañana no ha dejado de venir gente preguntando por ellos», comentaba la titular de otro céntrico despacho de medicamentos.

Las dudas se despejaron al final de la mañana , cuando el Consejo de Ministros dio vía libre a la dispensación de las pruebas de antígenos sin que haga falta la prescripción facultativa. «La avalancha de peticiones es en cierto modo lógica: hasta ahora también vendíamos este producto, pero muy poca gente se interesaba por él, porque para qué ir al médico a que te lo recete si en el propio centro de salud te pueden hacer la prueba», agregaba la responsable de la misma oficina de farmacia.

«Ahora, los test vuelan»

Marta Valdés es la gerente comercial de Bidafarma , una de las dos cooperativas que proveen de medicamentos a las boticas cordobesas. « Ahora los test vuelan . Hemos tenido que poner un límite por farmacia para que no haya desabastecimiento , para que todas tengan, aunque no sean muchas unidades», indica la directiva de la firma en declaraciones al diario ABC. «Pero pasará, como pasó con las mascarillas . Llegará un momento en que hasta sobren porque ya casi nadie se interese por ellas», suscribe Valdés. «Nosotros empezamos a vender estos test hace un mes y medio y la demanda era muy baja, porque hacía falta receta. Ahora todo ha cambiado», completa.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, Rafael Casaño, secunda las palabras de la empleada de Bidafarma . «Depende del laboratorio que las suministre, pero el precio oscila entre los seis euros y medio y los diez», declara el máximo cargo de la organización colegial.

La clave, a su juicio, está en la preservación de la equidad: «Por los datos que tenemos, cada una de las cuatrocientas farmacias de la provincia dispone en estos momentos de unos tres o cuatro test de antígenos , no más: es lo que les están suministrando las cooperativas», señala quien reconoce que la fiebre por este producto es parecido a la que se vivió al inicio de la pandemia con las mascarillas y con los geles hidroalcohólicos.

Para los boticarios supone una buena noticia que puedan vender este autotest de detección de la enfermedad sin el requisito de la receta . Así, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha señalado que esta «aprobación [del Consejo e Ministros] permite sumar la red de farmacias españolas a la detección precoz de la enfermedad, incrementando así la capacidad preventiva del conjunto del Sistema Nacional de Salud, en un momento decisivo ante el repunte de casos».