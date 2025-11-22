Suscríbete a
Pasión en Córdoba

La restauración de la peana del Cristo de Gracia de Córdoba concluirá antes de Navidad

José Luis Ojeda realiza las labores de conservación, sufragadas con la ayuda económica de la Diputación

José María Gisbert: «Estamos restaurando el paso y la peana del Cristo de Gracia»

La peana del Cristo de Gracia, en el taller de José Luis Ojeda
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

La restauración de la peana del Santísimo Cristo de Gracia estará terminada antes de la Navidad de 2025, si todo continúa al ritmo actual. El restaurador José Luis Ojeda, de Andújar, se encuentra en la fase de estucado de los desperfectos y las ... grietas, y la reposición de los volúmenes desprendidos.

