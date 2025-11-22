La restauración de la peana del Cristo de Gracia de Córdoba concluirá antes de Navidad

La restauración de la peana del Santísimo Cristo de Gracia estará terminada antes de la Navidad de 2025, si todo continúa al ritmo actual. El restaurador José Luis Ojeda, de Andújar, se encuentra en la fase de estucado de los desperfectos y las ... grietas, y la reposición de los volúmenes desprendidos.

Posteriormente, reintegrará la policromía y dorará las zonas que lo necesitan, como describe la propia cofradía. El trabajo previo consistió en la limpieza general y la fijación de distintas partes de la pieza.

Está previsto que a mediados del próximo mes de diciembre las labores queden concluidas y la cofradía convoque un acto de presentación pública para mostra cómo ha quedado la peana del Cristo en su capilla en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia.

La intervención cuenta con la subvención para la restauración del patrimonio cofrade de la provincia de Córdoba correspondiente al año 2024 de la Diputación de Córdoba.