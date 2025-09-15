José María Gisbert: «Estamos restaurando el paso y la peana del Cristo de Gracia de Córdoba»

El cuidado del patrimonio y la obra social son los pilares que sustentarán el segundo mandato de José María Gisbert, recién relegido hermano mayor de la cofradía del Cristo de Gracia. Habrá algunos cambios en puestos de la junta de gobierno, como que Ricardo Rojas, que fue antiguo hermano, será vicehermano mayor y que la presencia de mujeres se duplica.

-Estos cuatro años aboga por la continuidad, pero ¿qué tiene en mente?

-Aunque sea de continuidad es un proyecto ambicioso porque tenemos el paso del Cristo en Andújar, donde el restaurador José Luis Ojeda lo está arreglando entero. Estamos arreglando la peana donde está el Cristo. Recientemente acometimos la restauración de la saya de la Virgen y próximamente haremos otra saya nueva. En el guión hemos arreglado la cruz de guía, que le hemos quitado volumen y peso, y después a todas las varas de presidencia y a los faroles de cruz de guía se les ha dado un plateado nuevo y se han restaurado, por lo cual la continuidad es grande porque nos estamos basando en el patrimonio.

-¿Cómo se está trabajando en el paso?

-Está todo el frontal y la parte trasera del paso en Andújar. Los laterales los va a arreglar aquí en la nave nuestra. Y después todo lo que son todas las figuras, todas las capillas, los cuatro arcángeles, o sea que, si Dios quiere, el año que viene sale completamente restaurado. Es restaurar el dorado poniéndole lo que necesita con parafina y láminas de oro, pero no dorarlo. Estaba muy castigado.

-Y en la obra social, ¿cómo enfocará el trabajo?

-En seguir la línea que tenemos en obras sociales. No exagero si digo que casi un setenta por ciento de nuestro presupuesto anual va a obras sociales. Eso es una seña de identidad nuestra y queremos seguir manteniendo siempre que se pueda. Desde el año 2022 empezamos con el proyecto de donaciones de sangre, que estamos haciendo anualmente cuatro en el Centro de Transfusiones. Ha ido creciendo año a año, y lo sorprendente es que ha ido creciendo en gente joven. A Prolibertas le estamos pagando desde 2023 un piso de alquiler, donde al que vive en la calle lo intentan integrar en la sociedad previo haber pasado por una serie de cortes para ver si se pueden integrar. Ese piso se llama Casa Cristo de Gracia.

-También se organiza el concierto solidario junto con la agrupación musical, ¿no?

-Exactamente, el concierto solidario, que será en noviembre. Estamos buscando un sitio con más amplitud. Este año estamos todavía pendientes de que se nos dé el proyecto porque, por desgracia, siempre hay. Queremos que sea también la presentación del disco.

José María Gisbert, junto a una fotografía del Cristo de Gracia, en la casa de hermandad Valerio Merino

-¿Alguna línea más de colaboración?

-Seguimos con la donación al obispo de Bangassou porque todos los años nosotros lo hacemos. Tenemos la obra conjunta junto a la hermandad del Rescatado y la Virgen de la Cabeza, que es la que nosotros presentamos a la Agrupación, y todos los años lo está concediendo Caixa. Y después el día a día con Cáritas parroquial, donde tenemos una bolsa de trabajo y a las familias más vulnerables que viven por aquí, que necesitan y se les da alimentos.

Jueves Santo «Nos ha tocado ser los últimos, pero estamos disfrutando la Madrugada»

-En cuanto al número de hermanos actual, ¿en qué cifras se mueve la cofradía y qué objetivos hay, mantenerlos, crecer?

-Gracias a Dios, cada año decimos vamos a mantenernos, pero estamos subiendo. Estamos ya cerca de los 900 hermanos. Este año hemos salido con casi 400 hermanos a la calle y cada año tenemos que hacer más túnicas, con lo cual, la verdad que estamos muy contentos en ese sentido.

-En cuanto a la estación de penitencia el Jueves Santo, a cómo está la cofradía en la calle, ¿están a gusto con esa entrada tan tardía?

-No estamos a gusto, pero este año hemos conseguido recuperarle una hora al horario, por lo cual está claro que si se anda se recorta. No estamos teniendo problema de que muchos niños dejen el cortejo por ser tan tarde. Nos ha tocado ser los últimos, estamos también disfrutando la Madrugada, porque la estamos disfrutando nosotros. Lo que sí digo es que nunca volveremos a ir más tarde, eso lo tengo clarísimo. Ahora mismo no creo que haya cambios el año que viene, pero en la Magna se va a intentar probar una nueva carrera oficial o algunos cambios. Se verá.