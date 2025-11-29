La Agonía y la Piedad, ante el reto de caminos más largos para ir o volver en la Semana Santa de Córdoba

La Semana Santa de Córdoba de 2026 puede tener la gran novedad de ver cómo la Catedral pasa a ser el corazón de la carrera oficial y no el punto de salida o entrada de dos cofradías. El Cabildo Catedral ya no permitirá ... usar el primer templo de la diócesis para este fin, aunque ambas cofradías han pedido una moratoria.

De no concederse, los horarios tendrán que adaptarse, pero puede observarse lo que sucedía hace años. Entre 1996 y 2010, la Agonía salía de su barrio, junto a la parroquia de Santa Victoria, y tras cumplir la carrera oficial regresaba.

En el último año se puso en la calle a las 15.55 horas para llegar al palquillo como tercera del día, a las 20.34. Es decir, tardaba más de cuatro horas y cuarenta minutos.

Ahora su situación es distinta: es la primera y la carrera oficial está más lejos. Teniendo en cuenta que el año pasado llegó a la Cruz del Rastro a las 18.30, su salida estaría entre las 13.30 y las 14.00, si se mantiene en el Naranjo.

El regreso, eso sí, estaría en línea con los últimos años. En 2025 fue a las 2.00 y en 2010 había sido a las 3.10. Precisamente esta última Cuaresma la hermandad del Naranjo recuperó el traslado de sus imágenes por las calles hacia la Catedral.

La cofradía de la Piedad sí tiene experiencia en ir y volver desde la actual carrera oficial. Lo hizo en 2017 y 2018. Para 2019 ya preveía quedarse en la Catedral, aunque la lluvia lo impidió, de forma que en realidad sólo ha permanecido en tres ocasiones: 2022, 2023 y 2025.

Este año concluyó su estación de penitencia sin cumplir toda la carrera oficial, debido a la lluvia que llegó a aquella hora de la noche. Por eso su paso quedó en el primer templo, al igual que los de las hermandades de la Merced y de la Estrella.

El año 2018 la cofradía entró en la parroquia de San Antonio María Claret a las 4.00, ya que, como ha sucedido estos últimos años, era última en la carrera oficial. Las próximas semanas verán los nuevos itinerarios parciales.