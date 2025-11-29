Suscríbete a
Pasión en Córdoba

La Agonía y la Piedad, ante el reto de caminos más largos para ir o volver en la Semana Santa de Córdoba

Ambas cofradías hicieron la ida y el regreso completos en distintos momentos de su historia

El Cabildo comunica a las cofradías que no se podrá salir y entrar de la Catedral, pero Agonía y Piedad piden una moratoria

Nazarenos de la Piedad, en su barrio de las Palmeras, en 2023
Julia García Higueras

Córdoba

La Semana Santa de Córdoba de 2026 puede tener la gran novedad de ver cómo la Catedral pasa a ser el corazón de la carrera oficial y no el punto de salida o entrada de dos cofradías. El Cabildo Catedral ya no permitirá ... usar el primer templo de la diócesis para este fin, aunque ambas cofradías han pedido una moratoria.

