Rescate en el río Genil en Córdoba: salvan a dos menores y su padre tras volcar una piragua

La Guardia Civil, junto con la Policía Local del municipio malagueño de Cuevas de San Marcos y los Bomberos de Antequera (Málaga), ha rescatado a tres personas en el río Genil, a su paso por la localidad de Encinas Reales (Córdoba).

Los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Cuevas de San Marcos, a través de la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Málaga, recibieron el pasado 15 de julio una comunicación informando de que tres personas -dos de ellas menores- habían sufrido un accidente y volcado la embarcación con la que practicaban piragüismo en el río Genil, a su paso por la localidad de Cuevas de San Marcos. No conseguían alcanzar ninguno de los márgenes debido al fuerte caudal que llevaba el río en esos momentos, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Por ello, se estableció un dispositivo de búsqueda junto con otros agentes del Puesto de Villanueva de Tapia y de la Policía Local de Cuevas de San Marcos, realizando una batida minuciosa del margen del río que discurre por el término municipal. Al no lograr localizar a las personas, se decidió ampliar la búsqueda por el tramo del río que pasa por el término municipal de Encinas Reales (Córdoba).

Noticia Relacionada Un equipo de Montaña de la Guardia Civil rescata a una espeleóloga de la cueva de Las Telillas Manuel osuna Bomberos de la Diputación de Córdoba han colaborado en este servicio de rescate este mediodía de una mujer de unos 45 años

Finalmente, fueron localizadas sobre una isleta del río, pero debido a la fuerte corriente y a la densidad de vegetación entre la isleta y la orilla, no fue posible acceder a la zona para rescatarlas. Por este motivo, se desplazaron al lugar dos dotaciones de Bomberos de Antequera.

Entre todos los intervinientes, consiguieron abrir una vía de acceso a través de la vegetación y proceder al rescate de los dos menores, de ocho y diez años, y posteriormente del padre de ambos. Fueron atendidos por los servicios sanitarios desplazados al lugar, encontrándose los tres en buen estado y presentando únicamente algunos rasguños.