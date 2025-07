Rafi Crespín no cesará al alcalde del PSOE de Guadalcázar, procesado por escuchas ilegales

Caso 'Langostinos'

Comisión de investigación sin oposición en el Ayuntamiento de Villaviciosa

La secretaria provincial del PSOE, Rafaela Crespín ha confirmado a ABC que se ha abierto lo que ella denomina "Comisión de investigación" (de la que no forma parte la oposición) a petición de la propia alcaldesa del Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba, Gema González, por la denuncia contra una concejal del PSOE -ahora mismo en el grupo no adscrito del Pleno- y al propio equipo de gobierno por unas facturas irregulares que se habrían abonado bajo conceptos genéricos y que no se corresponden con el objeto real de compra. Se imputaban como material necesario para una concejalía lo que en realidad era comida: cajas de langostinos, gambas, gulas, paté....

Crespín, en declaraciones a ABC, ha recordado que la alcaldesa de Villaviciosa mantiene abierto un expediente de información reservada (investigación interna) eludiendo la petición de una comisión abierta de investigación de la propia oposición.