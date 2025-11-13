Las quejas sobre la limpieza de Córdoba siguen y tensan el Pleno: ratas negras, palomas o el tamaño de los nuevos contenedores

La limpieza urbana de Córdoba y la gestión de Sadeco ha sido uno de los ejes principales del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba este jueves. La proliferación de ratas negras, la palomas, el plan integral del Consistorio y el tamaño de los contenedores han ... sido el epicentro de un debate acalorado entre el Gobierno municipal y la oposición.

El Ayuntamiento ha anunciado esta semana que reforzará la limpieza urbana con baldeo en nuevos barrios y más papeleras a través de un plan integral que incluye hidrolimpiadoras, refuerzo de los equipos de Sadeco y modernización de ecoparques, entre otras medidas. Durante la sesión plenaria intervino un representante de los vecinos del Distrito Levante, que denunció que su zona no está incluida dentro de este plan integral

El grupo Hacemos Córdoba llevó al Pleno la preocupación por la proliferación de ratas, advirtiendo que «ya no se trata solo de roedores comunes, sino también de la llamada rata negra». A su juicio, la situación «es un problema de salubridad pública que requiere medidas urgentes».

La formación mostró fotografías de contenedores y papeleras desbordadas, denunciando que el servicio de mantenimiento es inviable con el personal actual. Además, criticaron el servicio de recogida de muebles usados, que, según indicaron, «ha pasado de realizarse en dos días a tardar hasta dos semanas».

Isabel Albás por parte del PP, no comparte la «visión catastrofista» de la oposición y ha defendido la gestión de Sadeco, asegurando que el centro de control animal responde en un plazo máximo de 24 a 48 horas. La portavoz popular explicó que el Ayuntamiento lleva a cabo una estrategia de limpieza en alcantarillas para una desratización planificada, y recordó que «se está trabajando de forma coordinada para eliminar la presencia de roedores».

También fue objeto de debate los nuevos contenedores que ha implantado el Ayuntamiento y que la oposición tacha de «poco útiles por su tamaño tan pequeño». El PP estudia sancionar a quienes no depositan la basura correctamente. «Sabemos que tenemos margen de mejora, pero estamos actuando con responsabilidad», ha sostenido Albás.

Críticas de la oposición

Hacemos Córdoba ha remarcado que Sadeco «ha sido durante años un ejemplo de limpieza urbana», y que el reto actual es recuperar su prestigio y eficacia. «La ciudad necesita un plan integral de limpieza, pero uno verdaderamente efectivo. Córdoba está más sucia que nunca».

Por su parte, Vox afirmó que, pese a las medidas anunciadas, «por muchas encuestas que se publiquen, no van a conseguir que cambie la opinión de los ciudadanos: Córdoba está sucia». La formación propuso modificar el sistema de recogida de residuos según las necesidades de cada zona, implementar sensores en los contenedores y ajustar las rutas de recogida en el casco histórico, donde «ha crecido la población, pero no el número de papeleras».

El PSOE centró sus críticas en la desigualdad entre barrios, subrayando que «los problemas se repiten en todos los distritos periféricos» y que la situación se agrava en zonas como Moreras, Las Palmeras o el Guadalquivir. El grupo socialista reclamó más presupuesto para Sadeco, un aumento de plantilla y una limpieza que llegue por igual a todos los barrios.

El PSOE, por su parte, ha lamentado una «cierta autocomplacencia» por parte del grupo popular en su defensa de la gestión de Sadeco, mientras los vecinos «siguen trasladando quejas por la falta de limpieza y la proliferación de plagas en determinadas zonas».