El contrato de obras y las catas de la Ronda Norte de Córdoba se solaparon al no haber restos catalogados previos

¿Cómo es posible que una importantísima obra pública -costará 29,6 millones- como la primera fase de la Ronda Norte se haya topado con la aparición de unos restos de envergadura cuando ya estaba adjudicada por parte de la Junta? La aparición de unos vestigios mozárabes en su huella la ha sumergido en un laberinto del que amenaza con no salir a tiempo para cumplir el objetivo de la Administración regional de iniciar los trabajos en octubre.

La Consejería de Fomento se topó con el avance de la existencia de los restos cuando ya tenía prácticamente seleccionadas las dos empresas que la construirán -se la adjudicó, poco después, a AZVI y Acsa, que las acometerán por 29,6 millones-. Cuando este Departamento activó esta licitación ya tenía un primer informe de restos arqueológicos, que no apuntaba a ningún inconveniente para los trabajos, pero conocía que restaba por acometer un segundo estudio, que ha sido el que avanzó a mediados de junio y confirmó a primeros de septiembre el hallazgo de vestigios relevantes.

Interrogado este Departamento autonómico por este solapamiento -en concreto, por los motivos que les llevaron a iniciar la licitación cuando no tenían todos los informes sobre restos arqueológicos del trazado-, fuentes de Fomento defendieron su actuación. Aseguraron que «hemos sido cautelosos desde el primer momento y hemos actuado en esta infraestructura viaria igual que se ha hecho en otras obras».

Los interlocutores consultados en esta Consejería alegaron que «el proyecto de la Ronda Norte, que se redactó de la mano del Ayuntamiento [Capitulares se ha involucrado mucho para que se haga], contempla las medidas cautelares previas al movimiento de tierra como cualquier otra obra».

«Dado que no existían restos arqueológicos catalogados en esta zona, de forma previa a la licitación de las obras, no era necesario realizar una intervención arqueológica de estas dimensiones [en referencia a las dos que finalmente se realizaron]», continuaron explicando estos interlocutores. «No obstante, desde la Consejería, sabiendo de la singularidad arqueológica de Córdoba, se optó por anticipar trabajos para agilizar el inicio de las obras con garantías», aseguraron.

«Fuimos diligentes anticipando actuaciones previas», reiteraron, aludiendo al primer informe arqueológico que llegó de forma casi simultánea al inicio del concurso. Y recordaron que, hasta que no se disponga del informe definitivo de la Delegación de Cultura -lo emitirá su Comisión Provincial de Patrimonio y está previsto que lo haga en el presente mes- sobre qué se debe hacer con los restos, «no se podrán adoptar medidas al respecto ni comenzarán los trabajos».

En febrero, con la licitación ya iniciada, un documento de Urbanismo pone el foco sobre la zona donde aparecen los vestigios

¿Y qué posibilidades había de que aparecieran restos en la huella de esta infraestructura viaria (en su actuación principal, intervenir en el eje entre las glorietas Académica García Moreno y la de Santa Beatriz [centro comercial La Sierra] para generar una renovada avenida de la Arruzafilla)? Pues, están reflejadas en los papeles oficiales desde hace tiempo.

Imagen de la avenida de la Arruzafill con los restos al fondo valerio merino

La información urbanística arqueológica de la Gerencia Municipal de Urbanismo de este proyecto -es de marzo de 2023- señalaba que podría haber hallazgos. Explicaba que en 2007 se había elaborado un estudio geofísico de esta avenida. Este trabajo, ahondaba este documento, detectó «varias estructuras lineales que podrían corresponderse con conducciones hidráulicas, así como, en el extremo más occidental, en contacto con la glorieta Académica García Moreno [los vestigios mozárabes han aparecido al otro extremo de este eje], varias estructuras que podrían pertenecer a antiguas edificaciones».

Este documento indicaba, además, que en el centro de dicha rotonda se identificó un muro «como el del posible cierre de la almunia de al-Rusafa». Ese trabajo se completó con otro de la UCO de 2019, que dio «mayor precisión en la delimitación de las estructuras arqueológicas» de esa zona.

Arrabal islámico

Con esos mimbres, la Junta comenzó unas catas arqueológicas en la traza de la Ronda Norte el 16 de septiembre de 2024. Paralelamente, a su desarrollo, Fomento ultima el concurso para buscar constructoras que hagan esta infraestructura, una de las piezas que ayudará a ir cerrando el anillo viario de la capital. Para entonces, ha sufrido un nuevo retraso en sus plazos: quería haber iniciado las obras antes de que acabara el pasado ejercicio. Uno de los motivos que dio el Gobierno regional para este nuevo retraso es el diálogo abierto con el movimiento vecinal para consensuar el proyecto -no se logró, porque el Distrito Noroeste pedía una nueva avenida soterrada-.

Fomento, en coordinación con el Ayuntamiento, dotará a los restos de una cobertura provisional para que no los dañe la lluvia

El 28 de noviembre de 2024 es una fecha histórica. Tras 14 años de espera (el Gobierno regional con el PSOE al frente aseguró que la licitaría a finales de 2010), la Junta activa el concurso de la Ronda Norte. Dos días antes, se ha conocido que el estudio arqueológico detecta la presencia de restos, que podrían ser del siglo VIII al IX.

Aquel informe detectó «un estrato de colmatación, ocasionado tras el abandono de un arrabal islámico». Y en las capas inferiores, detalló, «se ven estructuras de cronología islámica, de estancias aparentemente domésticas». El mensaje que lanzó la Delegación del Gobierno era optimista: «No parece que lo aparecido evite las obras proyectadas». Dicho informe aseguraba que «quedaba pendiente» una nueva fase de trabajos arqueológicos, sobre la que nadie alertó públicamente en la Administración regional.

Dichas tareas las asumió la Gerencia de Urbanismo. Fuentes de Fomento explicaron sobre el hecho de que se dividieran estas intervenciones entre dos Administraciones que «una parte de estos trabajos la asumimos nosotros con nuestros medios y para la otra se ofreció el Ayuntamiento, dentro de su compromiso con esta infraestructura, y sabiendo de la importante extensión de los terrenos» por los que transcurrirá la Ronda Norte.

Una joven pasa delante de los restos arqueológicos hallas en la huella de la Ronda Norte valerio merino

Así, en febrero de 2025, el citado entre municipal saca a concurso nuevos trabajos arqueológicos. Llama la atención que en la memoria justificativa para activar el concurso se indica que, fruto de los trabajos de 2007 y 2019, se ha dado «el hallazgo de importantes vestigios arqueológicos en el tramo entre la glorieta de Santa Beatriz [la del centro comercial] y la intersección de la Avenida de la Arruzafilla con la calle Conchita Citrón». Es decir, se ha cambiado el foco y ahora apunta al área donde acabarán emergiendo los restos mozárabes. Esta labor se le adjudica a principios de marzo a la consultora arqueológica Salsum.

Mientras su equipo analiza la huella de la Ronda Norte, Fomento avanza con el concurso hasta llevarlo a su recta final. Y es en ella, donde la potente historia de la capital la cara: el 10 de junio, se conoce el avance del informe de Salsum: han hallado los vestigios de un inmueble religioso, que podría corresponder a la Basílica de Santa Eulalia. Los autores, además, advierten de que no han terminado aún su trabajo de análisis. Se conoce días después (el 18) que la Junta tiene ya seleccionadas las dos empresas que harán la Ronda Norte: son las citadas AZVI y Acsa. En la última fecha de junio, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, asegura, pese a que ya se atisba la dimensión de los restos, que mantienen octubre como horizonte temporal para el inicio de estas obras.

Menos del 20% del yacimiento excavado

Tras la pausa de agosto, la actualidad en torno al proyecto volvió a tomar velocidad. El 2 de septiembre, se conocía el alcance exacto de los hallazgos: los de una iglesia y dos conventos aledaños. El informe indica que es un complejo religioso «único hasta ahora en Córdoba y en el resto de lo que fue al-Andalus». Su cronología se situaría desde el siglo VIII al IX.

Eso aflora sólo «en unos 820 metros cuadrados, menos del 20% de todo el yacimiento [unos 5.000]» que «llegamos a conocer y excavar», advertían desde Salsum. Los autores de este trabajo señalaban la necesidad de seguir con la investigación arqueológica.

En la misma línea, solicitaban que, mientras la Consejería de Cultura tome las decisiones que estime oportunas, «entendemos que se debería proceder a la protección de los vestigios ya excavados en previsión de la llegada de lluvias en otoño». Las precipitaciones amenazan con dañarlos si se producen y siguen al aire libre. Los interlocutores consultados en Fomento indicaron que se acometerá «una cobertura provisional de los restos». «Es una cuestión que ya teníamos prevista en coordinación con el Ayuntamiento», finalizaron.