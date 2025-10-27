Suscríbete a
ABC Premium

economía

Los Pedroches cosecha éxitos en agricultura y ganadería 'verde'

Olipe (olivarera) y Finca Las Hazas son dos negocios, ligados a producción ecológica, cuyos resultados son económicos, sociales (fijan la población) y medioambientales

Córdoba se mantiene líder en producción ecológica pese a perder superficie

La provincia de Córdoba produce la mitad del aceite ecológico de Andalucía

Una trabajadora de Olipe en su línea de envasado de aceite
Una trabajadora de Olipe en su línea de envasado de aceite valerio merino
Baltasar López

Baltasar López

Pozoblanco / Villanueva de Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Cooperativa Olivarera de Los Pedroches (Olipe) y la Finca Las Hazas son dos casos de éxito en Los Pedroches articulados sobre lo 'verde': la producción ecológica, que combina las prácticas naturales con el máximo cuidado en preservar los recursos naturales o ... la aplicación de exigentes prácticas de bienestar animal. ABC conoce in situ su actividad en un viaje para medios organizado por Ecovalia (Asociación Profesional Española de la Producción Ecológica). La cita es, además, una reivindicación de la relevancia de este tipo de negocios por su impacto económico, medioambiental y social en el territorio -el Norte de Córdoba tiene necesidad de fijar su población, dado su grave problema de pérdida de habitantes-.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app