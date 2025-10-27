Suscríbete a
Los productores ecológicos lo tienen claro: «Córdoba es la provincia de referencia del sector»

El secretario general de Ecovalia destaca en Los Pedroches los beneficios «económicos, sociales y ambientales» para el territorio de este tipo de agricultura y ganadería

Córdoba, epicentro de la agricultura ecológica gracias al Congreso Europeo

Ecovalia reivindica en Biofach el liderazgo de la agricultura ecológica

El secretario general de Ecovalia (en el centro) en su visita a Olipe valerio merino
Baltasar López

Pozoblanco / Villanueva de Córdoba

El secretario general de Ecovalia (la Asociación Profesional Española de la Producción Ecológica), Diego Granado, ha destacado, con motivo del viaje organizado por este colectivo para medios de comunicacion para dar a conocer negocios de Los Pedroches -se visitó Olipe (pozoblanco) y ... Finca las Hazas (a caballo entre Villanueva de Córdoba y Torrecampo) ue aplican dicha producción ecológica, el papel de Córdoba en este modelo 'verde' de agricultura y ganadería. «Es la provincia de referencia en Andalucía en producción ecológica, que es lo mismo que decir en España», resalta.

