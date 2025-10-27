Los productores ecológicos lo tienen claro: «Córdoba es la provincia de referencia del sector»

El secretario general de Ecovalia (la Asociación Profesional Española de la Producción Ecológica), Diego Granado, ha destacado, con motivo del viaje organizado por este colectivo para medios de comunicacion para dar a conocer negocios de Los Pedroches -se visitó Olipe (pozoblanco) y ... Finca las Hazas (a caballo entre Villanueva de Córdoba y Torrecampo) ue aplican dicha producción ecológica, el papel de Córdoba en este modelo 'verde' de agricultura y ganadería. «Es la provincia de referencia en Andalucía en producción ecológica, que es lo mismo que decir en España», resalta.

Asegura que buscan dar a conocer la labor de los productores ecológicos, porque es «un sector que tiene muchísimos falsos mitos en torno a él y nosotros tenemos que encargarnos de romperlos». «Este modelo de producción no es esa imagen de un pequeño agricultor, que de eso también ahí, sino que en ecológico también trabajan cooperativas y grandes empresas tecnificadas», reflexiona.

Noticia Relacionada Los Pedroches cosecha éxitos en agricultura y ganadería 'verde' Baltasar López Olipe (olivarera) y Finca Las Hazas son dos negocios, ligados a producción ecológica, cuyos resultados son económicos, sociales (fijan la población) y medioambientales

Luego, el secretario general de Ecovalia reivindica los «beneficios» que suponen para el territorio los negocios de la producción ecológica. Y cita el caso de Los Pedroches, donde, «en lugar lejos de todo», «mantienen la actividad económica con muchas explotaciones familiares». «Su suma da movimiento económico, que tiene también su repercusión social», expone, a lo que suma los «beneficios ambientales» que generan este tipo de prácticas ecológicas.

El peso de Ecovalia

Desde Ecovalia, se recuerda que conforman «la mayor red en España de productores y empresas de transformación, tiendas, asesores y otras partes interesadas» en el área de la actividad ecológica. Tras más de 30 años de actividad, aglutina a «más de 17.000 agricultores, ganaderos, industrias, transformadores y elaboradores».

Entre sus objetivos, están «velar por los intereses de toda la cadena ecológica, con representación directa en las instituciones públicas a nivel nacional e internacional; informar y dotar de conocimientos sector; desarrollar proyectos innovadores para solventar problemas y aumentar la eficiencia en este tipo de producción o promover el consumo de este tipo de alimentos.