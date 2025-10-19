Suscríbete a
ABC Premium

EMPRESAS

Delegados comerciales de Trade en 18 países abren mercados al sector joyero cordobés en un encuentro

La Asociación San Eloy ha organizado dos jornadas de inmersión con visitas a fábricas y la escuela gracias a la colaboración del Imdeec

El Parque Joyero de Córdoba celebra su 20 aniversario con una facturación en ventas de 790 millones

Foto de familia del encuentro en el Parque Joyero de Córdoba
Foto de familia del encuentro en el Parque Joyero de Córdoba AYUNTAMIENTO

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, con el apoyo del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), ha celebrado un encuentro internacional de Networking de alto nivel en el marco del proyecto Impulsa Joyería de ... Córdoba, correspondiente a las ayudas ESAL 2024.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app