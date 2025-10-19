Delegados comerciales de Trade en 18 países abren mercados al sector joyero cordobés en un encuentro

La Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, con el apoyo del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), ha celebrado un encuentro internacional de Networking de alto nivel en el marco del proyecto Impulsa Joyería de ... Córdoba, correspondiente a las ayudas ESAL 2024.

La jornada, desarrollada durante los días 16 y 17 de octubre, ha reunido en la capital a delegados de las Oficinas Comerciales de Andalucía TRADE de países estratégicos para el sector.

El objetivo principal de este evento ha sido establecer relaciones económicas sólidas y duraderas, facilitando el contacto directo entre las empresas joyeras cordobesas y los mercados considerados prioritarios a nivel global.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del IMDEEC, Blanca Torrent, ha remarcado la importancia estratégica del sector joyero para la ciudad como «pilar histórico y de futuro para la economía de Córdoba, un emblema de nuestra artesanía y calidad. Desde el Ayuntamiento y el IMDEEC concentramos grandes esfuerzos en impulsar su buena marcha, apoyando su internacionalización y modernización. Este encuentro no es solo una jornada de trabajo, es una declaración de intenciones: queremos que la joyería cordobesa siga siendo referente mundial», ha señalado.

Las delegaciones internacionales han podido conocer de primera mano la dimensión completa del sector joyero de Córdoba. En la segunda jornada fueron recibidos en el Parque Joyero por Rafael Ruiz, presidente de la entidad, Isidoro García-Escribano, presidente de la Asociación Provincial de Joyeros de Córdoba San Eloy y por la presidenta del IMDEEC, Blanca Torrent.

El programa de actividades llevado a cabo ha incluido una inmersión completa en el tejido productivo y formativo con visita a fábricas, donde los delegados internacionales se dividieron en grupos para visitar las instalaciones de empresas punteras como Alias Concept o Facet Jewellery Solutions, conociendo de cerca los procesos de fabricación y el diseño cordobés.

La expedición también ha realizado una visita a la Escuela de Joyería de Córdoba, donde pudieron comprobar la cantera de talento y la calidad de la formación especializada. El encuentro ha culminado con una intensa sesión de Networking en formato B2B, donde las empresas joyeras cordobesas han tenido la oportunidad de mantener reuniones individuales y programadas de 20 minutos con los distintos representantes

Este encuentro ha contado con la participación de delegaciones de 18 mercados prioritarios, demostrando el amplio horizonte de exportación del sector: Alemania, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Emiratos Árabes / Arabia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, India, Indonesia, Japón, México, Panamá, Polonia, Reino Unido, y República Checa.