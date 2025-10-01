Esta es la lista provisional de aprobados para 176 plazas de peón en Sadeco

Un grupo de trabajadores de Sadeco

Sadeco, empresa municipal de limpieza de Córdoba, ha publicado en su web oficial y en el tablón de anuncios de su sede central (Avda. Medina Azahara 4, entrada por C/ Le Corbusier s/n), la lista provisional de aprobados de la convocatoria para la provisión de 176 plazas de peón limpiador mediante concurso-oposición en promoción externa, así como para la conformación de la bolsa de trabajo temporal.

Dónde y cómo consultar el listado provisional

Los aspirantes pueden acceder a la relación pinchando en ESTE ENLACE, en la sección 'Listados'. El documento recoge:

-La puntuación definitiva de la fase de oposición.

-La baremación provisional de la fase de concurso.

-Un anexo con la baremación provisional de quienes obtuvieron aplazamiento por causas contempladas en la base 6, apartado B, de la convocatoria.

Plazo de reclamaciones

El plazo de reclamaciones es de cinco días hábiles, hasta el 7 de octubre de 2025 a las 23.59 horas, excluyendo sábados, domingos y festivos.

Las alegaciones deben presentarse mediante el formulario 'Impreso de reclamación', enviándolo al correo electrónico: convocatoriaempleo2024@sadeco.es

Próximos pasos del proceso selectivo

Una vez finalizado el plazo de alegaciones, el tribunal publicará la relación definitiva de aprobados/as, previa a la realización del obligatorio reconocimiento médico.

Tras la designación de los candidatos que hayan obtenido las 176 plazas, se establece un periodo de prueba de 15 días, conforme al artículo 23 del vigente convenio colectivo.