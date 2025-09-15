Junta de Andalucía y sector unen fuerzas para frenar la 'sangría' del algodón

La reducción drástica que ha sufrido la superficie de algodón en los últimos años es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el campo andaluz, y con él el de Córdoba. Y es que la región es la principal productora de este cultivo, exceptuando una superficie residual de 15 hectáreas en la Región de Murcia.

Este año, por primera vez desde que hay registros, se ha bajado de las 48.000 hectáreas, y el informe de Aforo de la Junta de Andalucía, en base a las declaraciones PAC, contabiliza 46.767 hectáreas para esta campaña 2025-2026.

De esa cantidad, Córdoba aporta 2.206 hectáreas. Sólo en un bienio se ha perdido en nuestra provincia un 7,5% de la superficie dedicada a este cultivo. Y si se rebobina más se comprueba la dimensión del desplome. A finales del pasado siglo, el algodón sumaba por estos lares 11.207 hectáreas, con lo que la caída en un cuarto de siglo ha sido del 80%.

Esta grave bajada preocupa, y mucho, tanto a la Consejería de Agricultura como al sector algodonero, que en los próximos meses (preferiblemente, según solicita el sector, antes de diciembre, para poder tomar las decisiones de siembra correspondientes) pondrá en marcha un ciclo de reuniones en la región para analizar qué está fallando y cómo se puede revertir la pérdida en hectáreas, que ha superado las 20.000 hectáreas en los últimos cinco años (en la campaña 2019-2020 se registraron 66.107 hectáreas).

Respecto a los motivos que pueden haber llevado a dicha situación, Enrique González, presidente de Espalgodón (Organización Interprofesional del Algodón), califica como «fundamental» los bajos precios internacionales que está teniendo la fibra de algodón en el mercado mundial. «Se está pagando mal y, además, como se hace en dólares y el dólar ha caído mucho, el precio que reciben los agricultores es casi irrisorio», lamenta.

Exportación

Según el informe de Aforo de la Junta, durante 2024, el precio de algodón bruto alcanzó de media los 42,6 euros por cada 100 kilogramos, bajando un 29% respecto al año anterior. Ni siquiera las mejores perspectivas hídricas de este año, tras varios años marcados por la incertidumbre de cuánta agua habría disponible, han animado a más productores a optar por el algodón. «Es un cultivo con costes considerables, y lo que hace que muchos opten por otras alternativas que están siendo más rentables en los últimos años», asegura González.

Además, hay que tener en cuenta que las hectáreas sembradas se quedan, por primera vez, debajo del límite que establece la UE como cupo a la hora de conceder la ayuda específica al algodón, que está establecido en 48.000 hectáreas.

Esto, como explica Enrique González, «no tiene efecto directo» en los agricultores, que seguirán recibiendo el pago íntegro (en 2024 fue de 1.190 euros por hectárea, según datos del FEGA), pero sí supone una «pérdida de dinero» a nivel general. Es decir, el restante que se concedería a España hasta las 48.000 hectáreas se lo «ahorra» la Comisión Europea. Estas 1.000 hectáreas de menos sí que afectará al sector algodonero en general, sobre todo a las desmotadoras, que tendrán menos fibra disponible.

España, con Andalucía como principal productora, es una potencia exportadora de algodón. De hecho, a nivel nacional, en la campaña 2024-2025 (con datos hasta junio de 2025), se ha vendido a otros países un volumen de 32.717 toneladas por un valor de 50,39 millones, superando ya las exportaciones de la campaña pasada, según datos de ICEX.

Por término medio, las exportaciones suponen el 88% de la producción de fibra de algodón (que en esta campaña aún osciló las 97.000 toneladas).

