Si los manifestantes cordobeses en favor de la liberación nuclear de Palestina esperan unos días más, hubieran dado cabal cumplimiento al refranero: confundir el culo con las témporas. El resultado fue el mismo, pero faltó precisión histórica. Para la Iglesia católica, las témporas ... son períodos litúrgicos dedicados a rezar y hacer penitencia. Coinciden con el comienzo de las cuatro estaciones del año. La témpora de otoño empieza a mediados de este mes de septiembre. Y a efectos literarios, podemos considerar que la procesión del viernes pasado, llevando la imagen de Nuestro Señor del Huerto en misión evangelizadora, forma parte de la témpora otoñal. Al culo ya llegaremos. 'Manifestantes pro Palestina boicotean en Córdoba la procesión del Señor del Huerto'. Así titula este periódico un reportaje, en el que cuenta que la Policía Local tuvo que intervenir en el Puente Romano para abrir paso al paso y a sus acompañantes. Y mientras pasaba el paso, los manifestantes vociferaban. Después de leer la información de ABC y ver y oír el vídeo adjunto a ella, he llegado a la conclusión de que el culpable de todo es Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto. Porque con lo grande que es Córdoba, los enardecidos pro palestinos tuvieron que ir a desahogarse precisamente delante de Él. A lo mejor son creyentes cabreados, qué asombrosa coincidencia con el columnista. El ateísmo es la negación de Dios, pero no de la inteligencia y de las buenas maneras. El ateo inteligente niega a Dios, pero no le falta al respeto. Dificultar el paso de Nuestro Señor de la Oración en el Huerto, gritarle por la tragedia de Palestina, es confundir el culo con las témporas. Una falta de respeto. Los manifestantes deberían considerar el consejo de Talleyrand a sus diplomáticos, que uno recuerda de vez en cuando en sus artículos por si recapacita el ministro Albares: «Y sobre todo, nunca demasiado celo».

A uno le parece muy bien que se autoricen todas las manifestaciones que sea capaz de imaginar un cerebro de izquierdas. Todas son la misma manifestación, aunque cada una con menos gente y con más ruido que la anterior. Pero hay que exigir maneras, para que no se confunda con una revolución. Que también puede ser autorizada por el Gobierno, incluso por un Gobierno de derechas –pensemos en Puigdemont, un revolucionario de maletero-, siempre que no se impida a los violentos cultivar la «metafísica del aperitivo», una vez incendiados los bares hostiles. Derechos humanos en vaso largo. Conviene no olvidar que mucha gente se manifiesta para llamar la atención. Es la única forma que tiene de hacerse notar. Se trata de ser importante en la calle cuando uno no ha conseguido ser importante en su casa. De modo que era una cuestión de vanidad y no para pasar el rato. Pues haber empezado por ahí, hombre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión