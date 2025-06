Después de avillanar la columna escribiendo sobre la «mala gente que camina / y va apestando la tierra», ventilaré hoy mi cabeza dedicando el artículo a los niños. Y al Ayuntamiento de Córdoba, que cuida de sus niños. Y no canto ahora a la Corporación Municipal ... .

Noticia Relacionada Las mejoras pendientes de la Feria: nueva ordenanza y soterrar la línea eléctrica, pero no para 2026 Baltasar López El Ayuntamiento desvela en su análisis exitoso de la celebración que depende de Endesa para esta siguiente actuación

Cada cosa a su tiempo y con su edad. Estos desahogos semanales «no conocen la prisa / ni aún en los días de fiesta». Salud, don Antonio, poeta serrano y llano, como era para usted Córdoba. La noticia que comento tiene ya unos días de antigüedad, pero no es más vieja que la basura de la Feria o la obra inoperante de la Colada. Es más alegre. Cuenta este periódico, que lleva 25 años contándolo todo, que el Ayuntamiento invertirá 800.000 euros en parques infantiles. Renovará los antiguos y creará otros nuevos. Lo hace para el disfrute de los niños, que menguan en número, y de los adultos que crecen en edad pero han conservado intacta su infancia. Por ellos no pasa el tiempo, como niños que son. Porque no le hacen caso. En el Ayuntamiento de Córdoba tiene que haber concejales con el alma de jazmín y luna llena, especializados en toboganes, columpios y polos de fresa. A los amenos parques os requiero, compañeros de infancia, compañeros.

Como los niños no leen periódicos, puede uno expresar su ignorancia con libertad. No hay crítico literario más despiadado que un niño.

–Y tú, ¿por qué escribes?

Nadie con alguna sensibilidad está preparado para una pregunta tan cruel. Y tú por qué escribes, en vez de irte al parque a jugar con tus amigos o con tu abuelo, o tomarte un helado, o seguir el recorrido de una hormiga en la palma de la mano. Que es el recorrido de las cosquillas que hace la poesía en el corazón.

–Y tú, ¿por qué escribes?

–Porque me falta fuerza de voluntad para no escribir y mandarlo todo a hacer puñetas.

–Eso no se dice. Puñetas no se dice.

–Cuando te gustan mucho los helados y no eres un niño, entonces sí se dice. Para compensar.

–Si te gustan mucho los helados es que eres un niño.

–Eso será, porque me hacen poco caso los mayores.

–A los mayores no les gustan los helados, les gusta la cerveza.

–Qué sabes tú. Y ahora, vete a jugar al parque que te ha puesto el Ayuntamiento de Córdoba, que tengo que terminar el artículo. -¿Y para qué sirve un artículo?

–Para nada, niño, un artículo no sirve para nada.

–Entonces, ¿por qué lo haces?

–Porque me gusta mucho no servir para nada.

–Eso es lo que le dice mi mamá a mi papá cuando se enfada, que no sirve para nada.

–A lo mejor tu papá también escribe artículos.

–Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Es que lo conoces?

–Puede que nos hayamos visto alguna vez en el parque. O en la heladería.

–Entonces, ¿tú tampoco sirves para nada?