En esta envilecida España socialsanchista, que un policía multe por aparcar en doble fila o no tener pasada la ITV, o que la administración tributaria sancione por un retraso en el pago de impuestos abusivos, justifica una revolución con rotura de materiales. En ... esta envilecida España socialsanchista, en la que robar la caja de un quiosco de periódicos podría pasar como travesura, por comparación con el Gobierno. A un simple carterista, hoy no se le da importancia. Por comparación con el Gobierno. Como ya no queda institución o propiedad pública que asaltar ni vida privada que invadir, falta únicamente que quien puede hacerlo asegure con displicencia, como Calígula: 'Si quieres saber mi opinión, a todo esto le falta sangre'.

Noticia Relacionada Las consultas externas materno-infantiles del Reina Sofía estarán a final de año Luis Miranda El presidente de la Junta, Juanma Moreno, visita las obras y abre la Semana de la Donación en el hospital Pocas noticias me han producido más estupor que la del espionaje socialsanchista a Juan Manuel Moreno Bonilla. Leo en este periódico que también al presidente andaluz quieren encontrarle manchas en el paisaje de su biografía, y le han puesto fontaneros de guardia. Es una falta de respeto a esta tierra que los espías tengan el nivel profesional de la fija discontinua de la corrupción, Leire Díez. Si un hombre vale lo que valen sus enemigos, el joven Moreno camina hacia la irrelevancia. Aunque quizá se equivocan de espiado, porque nadie puede ver más allá de su propio partido. Y confunden la sonrisa del presidente de la Junta con la del socialista venezolano Rodríguez Zapatero, que ha recorrido sonriendo toda la escala del mal. La sonrisa de Moreno Bonilla no parece una coartada. Y con ella ha puesto a llorar a gente que sólo estaba preparada para soportar el dolor ajeno. Es indignante que a un hombre que merece por esa hazaña una medalla, le hayan colocado una chismosa con micrófono en su currículo. Moreno Bonilla no pertenece al tipo de político que hace rugir de entusiasmo a las masas en los estadios. Pero Andalucía nunca le agradecerá bastante que la haya librado de los santos inocentes del PSOE. Tampoco la beata Montero resulta suficientemente virtuosa para oponérsele, aunque la vulgaridad natural de la candidata ilusione a los votantes cautivos. El presidente andaluz tiene momentos deliciosamente progresistas, como si hubiera ido al colegio con Pedro Sánchez. Pero nos consuela saber que por mal que nos trate la vida, nunca más volveremos a oír un discurso de Manuel Chaves o de sor Susana Díaz, de la orden política de las monjas insulinas. Y se lo debemos a él. Los doctorandos del sanchismo andan buscándole vicios ocultos, para no dejar solos en el mal a los socialistas andaluces. Con la beata Montero no necesitan esforzarse, porque lo tiene todo a la vista, y nada de ese todo justificaría el interés de un fontanero con estudios. Sr. presidente, han llegado los espías. – Pues que les den algo de comer y los coloquen en Correos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión