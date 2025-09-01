La Diputación de Córdoba inicia la urbanización del polígono industrial Las Salinas de Rute tras 20 años de espera

El presidente de la Diputación de Córdoba en la colocación de la primera piedra en Rute

Las obras de urbanización del Polígono Industrial Las Salinas en Rute son ya una realidad desde este lunes y una aspiración colamda por parte del Ayuntamiento ruteño de la mano de la Diputación de Córdoba. La intervención contará con un plazo de ejecución de 12 meses y un presupuesto de 1.954.376 euros. La empresa cordobesa, UTE Arquitectura y Obras de Andalucía SL-Electricicidad Montajes Almería SL será la encargada de realizar estas obras.

La superficie total lucrativa del sector es de 45.305 metros cuadrados sobre una total de 80.150 metros cuadrados, lo que representa el 56 por ciento de ese total. Se ordena en cuatro manzanas favoreciendo una oferta variada en cuanto a tamaño, con parcelas adosadas desde 400 a 1.000 metros cuadrados con posibilidad de agregación, lo que dará respuesta a todos los perfiles que quieran ubicarse en el espacio productivo.

Firmas como Innovaciones Subbéticas, Samafrava, Indusmetal Torres y Proquisur ocuparán parte del suelo resultante de manera que el 72% del suelo industrial que se pondrá en carga estará ocupado desde el inicio.

El presidente de la institución provincial ha asistido a la colocación de la primera piedra ya ha afirmado que «cumplimos así con el compromiso adquirido por la institución provincial, a través de la Empresa Provincial de Suelo y Vivienda con el Ayuntamiento de Rute y con los empresarios de la localidad».

Dos décadas de espera

«La ejecución de este polígono industrial es un ejemplo de cómo la Diputación da respuesta a las necesidades de los municipios, canalizando la promoción y puesta en carga de espacios industriales y logísticos que permitan la implantación y crecimiento de proyectos tractores que posibilitarán la promoción del empleo, la lucha contra el despoblamiento y la generación de oportunidades de futuro», ha matizado Fuentes.

Durante las dos últimas décadas los emprendedores y empresarios de la zona no cuentan con «herramientas para ser competitivos» por lo que según ha explicado Salvador Fuentes, «hemos necesitado veinte años para garantizar al sector empresarial ruteño unas instalaciones que les permitan seguir avanzando».

Por su parte, la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación, Marta Siles, ha afirmado que «con este paso cumplimos con el compromiso asumido con el Ayuntamiento y con los empresarios para poder crecer y crear empleo».

Finalmente, el alcalde ruteño, David Ruiz, ha agradecido a la Diputación «el interés mostrado por el proyecto desde el inicio de este mandato corporativo», poniendo de relieve que «ha sido precisamente esta lealtad y colaboración mutua la que ha hecho posible que hoy estemos aquí haciendo realidad el compromiso que adquirimos con el tejido empresarial de nuestro pueblo».

Un logro que, en palabras del primer edil, «supone un hito más que se suma a otros grandes proyectos, como la EDAR de Rute, que están viendo la luz gracias a la colaboración de la institución provincial o la Junta de Andalucía», administraciones que «nos están ayudando a dar salida a importantes infraestructuras, muy necesarias, que llevaban casi dos décadas comprometidas y que muy pronto estarán a disposición de la población local».