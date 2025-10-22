Suscríbete a
La Guardia Civil investiga en Córdoba a una mujer por vender 'online' relojes Rólex, Hublot o Louis Vuitton falsos

Los agentes detectaron envíos sospechosos en una empresa de paquetería, revelando un negocio ilícito de falsificaciones de marcas de lujo

Más de 500 prendas falsificadas del Córdoba CF: un detenido y seis identificados por venta ilegal en puestos del Arenal

La Guardia Civil de Córdoba investiga a tres personas por una ciberestafa de 25.000 euros a una empresa

Bolsos de Louis Vuitton y Rólex falsos que se vendían por comercio on line en Córdoba
La Guardia Civil investiga a una mujer que vendía por paquetería lo que supuestamente se trataba de bisutería, pero resultando ser realmente productos falsificados. Los agentes, dentro del marco de los servicios que viene realizando en la provincia a través del servicio de Fiscal y ... de Fronteras, contra la comisión de hechos delictivos contra la propiedad intelectual, tales como la falsificación de la marca, el diseño, etc., observó durante uno de estos servicios desarrollado en una empresa de paquetería de la provincia, varios envíos que les resultaron sospechosos, por lo que decidieron inspeccionarlos.

