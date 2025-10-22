La Guardia Civil investiga en Córdoba a una mujer por vender 'online' relojes Rólex, Hublot o Louis Vuitton falsos

La Guardia Civil investiga a una mujer que vendía por paquetería lo que supuestamente se trataba de bisutería, pero resultando ser realmente productos falsificados. Los agentes, dentro del marco de los servicios que viene realizando en la provincia a través del servicio de Fiscal y ... de Fronteras, contra la comisión de hechos delictivos contra la propiedad intelectual, tales como la falsificación de la marca, el diseño, etc., observó durante uno de estos servicios desarrollado en una empresa de paquetería de la provincia, varios envíos que les resultaron sospechosos, por lo que decidieron inspeccionarlos.

Tras inspeccionar varios paquetes que provenían del mismo remitente, los agentes localizaron en su interior, nueve relojes con anagrama marca Rolex; tres relojes con anagrama marca Patek Philippe, un reloj con anagrama Hublot y dos carteras y dos bolsos con anagrama marca Louis Vuitton.

Ante ello, se inició una investigación que, por la diversidad de los objetos aprehendidos, las distintas marcas implicadas y la calidad de las falsificaciones, resultó muy compleja, fruto de la cual se pudo comprobar que se trataba de falsificaciones, ascendiendo la valoración de la totalidad de los perjuicios causados a las distintas marcas de unos 27.675 euros, según ha informado el Instituto Armado.

La Guardia Civil, una vez obtenidos los indicios suficientes, e identificado a la persona que había remitido los objetos, procedió a su investigación como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial.

Las diligencias instruidas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.