Las fundaciones Sebastián Almagro y Caja Rural del Sur destinan 27.000 euros a formar jóvenes pilotos de helicóptero en Palma del Río

Las fundaciones Sebastián Almagro (Pegasus Aero Group) y Caja Rural del Sur han informado, en un comunicado, este miércoles de que han destinado, una vez más, 27.000 euros a becas para jóvenes que han completado su formación en Palma del Río una ... de las áreas con mayor demanda de empleo dentro del sector aeronáutico: el curso de piloto de helicóptero.

La entrega de estas ayudas se ha formalizado en un acto que ha contado con la presencia del vicepresidente de la Fundación Caja Rural del Sur, Ricardo López-Crespo, y del presidente de la Fundación Sebastián Almagro, Miguel Ángel Tamarit, junto con otros patronos de ambas entidades.

Estas becas están dirigidas para facilitar el acceso al Curso Integrado de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas con Habilitación Instrumental de Helicóptero, una formación altamente especializada que en la actualidad se encuentra «entre las áreas con mayor proyección laboral, ofreciendo amplias oportunidades en un mercado en constante expansión».

Durante el acto, celebrado en la sede de Pegasus Aero Group, ubicada en el aeródromo Sebastián Almagro de Palma del Río, Tamarit ha destacado la «importancia de invertir en la formación y capacitación de los jóvenes para impulsar el desarrollo del sector aeronáutico en la región». Además, ha subrayado que «desde la creación de la Fundación hace más de 15 años, se ha buscado facilitar el acceso de los jóvenes a este tipo de formación, que a menudo presenta barreras debido a su elevado coste».

«Mucho más que un acuerdo económico»

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Caja Rural del Sur ha destacado que «para nuestra Fundación esta colaboración representa mucho más que un acuerdo económico: es una apuesta por el talento joven y por una profesión que exige vocación, responsabilidad y una formación de máxima calidad» «Estas becas nacen con la voluntad de abrir puertas y de apoyar carreras que, de otro modo, podrían quedar fuera del alcance de muchos. Confiamos en que esta alianza contribuya a que nuevos profesionales den el paso adelante que nuestro país necesita», ha resaltado.

Este tipo de acciones, informaron ambas fundaciones, pretenden contribuir a reducir la falta de profesionales que tiene el sector; en concreto, la industria de helicópteros de emergencia, pues alertaron de que a corto-medio plazo se necesitarán más de 300 pilotos para poder atender el relevo generacional. Y hoy día los jóvenes que acceden a este tipo de formación son menos de 25 al año, por lo que está muy lejos de poderse atender las necesidades reales.