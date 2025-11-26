Suscríbete a
ABC Premium

mercado laboral

Las fundaciones Sebastián Almagro y Caja Rural del Sur destinan 27.000 euros a formar jóvenes pilotos de helicóptero en Palma del Río

La colaboración entre ambas entidades facilita la capacitación en un sector de actividad que demanda más de 300 profesionales a corto plazo

La Fundación Sebastián Almagro alerta de la falta de pilotos de helicópteros

La Fundación Caja Rural del Sur convoca los XV Premios Ricardo López Crespo

Acto de entrega de becas en el aeródromo Sebastián Almagro
Acto de entrega de becas en el aeródromo Sebastián Almagro abc
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las fundaciones Sebastián Almagro (Pegasus Aero Group) y Caja Rural del Sur han informado, en un comunicado, este miércoles de que han destinado, una vez más, 27.000 euros a becas para jóvenes que han completado su formación en Palma del Río una ... de las áreas con mayor demanda de empleo dentro del sector aeronáutico: el curso de piloto de helicóptero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app