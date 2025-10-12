Suscríbete a
La llegada de la luz y el agua al norte de Córdoba será en 2050 algo tan revelador y trascendental como la conquista del fuego por el hombre

Francisco Poyato

Francisco Poyato

La llegada de la luz y el agua al norte de la provincia de Córdoba será en 2050 algo tan revelador y trascendental como la conquista del fuego por el hombre. Aquel sofisticado primate que salió de las tinieblas comprendió en sus cortas ... entendederas que aquellas llamas eran un antes y un después para su mística presencia entre fieras y soledades. Algo así ocurriría dentro de veinticinco años -si Dios quiere- cuando los vecinos del Guadiato y Los Pedroches puedan ver cómo las empresas no se van por falta de potencia eléctrica o las sequías se convierten en un mal relativo gracias a las reservas útiles de los pantanos. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero se ha empeñado en arruinar el presente de unas comarcas que buscan la luz en la oscuridad de unas cavernas donde la despoblación, el paro, la falta de servicios básicos decentes, comunicaciones modernas o recursos son esa especie de sombras delirantes del mito platónico.

