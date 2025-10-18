Flora viste el otoño de primavera en Córdoba y llena sus patios de visitas y admiración

No es primavera, pero hay que ir a patios en busca de las flores y de todo lo que dicen. Mediado octubre, el ritual ya está hecho: en Córdoba está abierto el Festival Flora, que alcanza una nueva edición consolidado como un gran ... atractivo para la ciudad.

Miles de personas no han faltado en este sábado a las propuestas que llegan desde todas partes del mundo. Así ha sucedido en el Palacio de Viana, donde el brasileño Wagner Kreusch se ha alzado como el ganador en que es protagonista el agua a través de una sucesión de cañas entrelazadas. Tiene por título 'Río flotante'.

También innovadora es la idea que puede verse en el Palacio de Orive, y que se obra de Ikeframa, ganador del concurso Patio Talento. No importan tanto las flores como el diálogo con lo vegetal y el trampantojo en la creación 'Semillas nómadas'.

Paula Anta ha propuesto 'Arbor' en el Museo Arqueológico, y se basa en las ramas que se ofrecen como portadoras de medicinas, para hablar de la capacidad de la naturaleza para sanar y ofrecer remedios del todo naturales.

Los visitantes tienen que sumergirse en su propuesta y aprender de lo que el lenguaje simbólico tiene que decirles. Michael Putman es el protagonista en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, con una idea que llama la atención por su exuberancia.

Integración

Naranjas, malvas y pajizos se abren paso en la instalación, que ha llamado la atención de los muchos visitantes por la belleza de la combinación y por la forma en que se ha integrado con naturalidad en el entorno monumental más importante de la ciudad.

'Jardín sin tiempo' es la propuesta de La Musa de las Flores, nombre artístico de la mexicana Gabriela Salazar, donde ha querido jugar con el concepto del tiempo para detenerlo, en consonancia con el lugar: el patio del reloj en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación Provincial.

Flora acaba de empezar y aguantará varios días más sin marchitarse. Los visitantes podrán conocerlos cada día de 11.00 a 20.00 horas hasta el día 23 de octubre. Las visitas no decaerán en todas las jornadas.