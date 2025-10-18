Suscríbete a
Creación floral

Flora viste el otoño de primavera en Córdoba y llena sus patios de visitas y admiración

Habitantes de la ciudad y turistas se sumergen en las propuestas del festival

Propuesta de Ikeframa en el Palacio de Orive
Córdoba

No es primavera, pero hay que ir a patios en busca de las flores y de todo lo que dicen. Mediado octubre, el ritual ya está hecho: en Córdoba está abierto el Festival Flora, que alcanza una nueva edición consolidado como un gran ... atractivo para la ciudad.

