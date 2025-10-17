El brasileño Wagner Kreusch gana Flora, el Festival de las Flores de Córdoba, con su 'Río flotante' instalado en Viana

Flora, Festival Internacional de las Flores de Córdoba, ya tiene ganadores. El fallo del jurado, conformado por expertos en arte floral y contemporáneo, se ha hecho público en la noche de este viernes, primera jornada en la que se pueden visitar las ... instalaciones -se podrá disfrutar de ellas hasta el día 22-.

El 'Río flotante' del artista brasileño Wagner Kreusch, instalado en el Patio de las columnas del Palacio de Viana, ha sido el ganador de la presente edición. Se hace con un premio de 25.000 euros.

Desde Flora, se destaca que Kreusch ha ejecutado «una compleja estructura de cañas de bambú que se sostiene sobre la fuente central del Patio de Columnas», como «una ola vegetal y orgánica que hace un guiño a las formas curvas de los arcos del patio». En su instalación, continúan desde la organización, una «planta tan común en los patios cordobeses como la aspidistra se convierte en un homenaje a la técnica india del 'beehive', que utiliza vasijas cilíndricas de terracota para enfriar el agua y el ambiente, un sistema parecido al del botijo español». El brasileño convierte el agua en protagonista de su montaje, planteando un diálogo entre «naturaleza, arquitectura y memoria cultural».

El segundo lugar (entre las cinco propuestas participantes) ha sido para la artista madrileña Paula Anta -recibirá 10.000 euros-. Su creación floral se puede ver en el Patio del Museo Arqueológico.

Desde la organización de Flora, se recuerda que los galardones que se conceden en el evento cordobés «superan a los de cualquier otro evento floral del mundo». Es el certamen con «los premios en metálico más elevados de su género». El veredicto del jurado ha llegado después de que sus integrantes visitarán las instalaciones este mismo viernes.