fallo del jurado

El brasileño Wagner Kreusch gana Flora, el Festival de las Flores de Córdoba, con su 'Río flotante' instalado en Viana

La artista madrileña Paula Anta se hace con el segundo premio con su montaje, situado en el Museo Arqueológico

El brasileño Wagner Kreusch, ganador de Flora, posa ante su instalación Río Flotante rafael carmona

ABC Córdoba

Córdoba

Flora, Festival Internacional de las Flores de Córdoba, ya tiene ganadores. El fallo del jurado, conformado por expertos en arte floral y contemporáneo, se ha hecho público en la noche de este viernes, primera jornada en la que se pueden visitar las ... instalaciones -se podrá disfrutar de ellas hasta el día 22-.

