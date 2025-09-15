La Fiscalía investigará la compra irregular de gambas, langostinos y paté en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba

La Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Córdoba ha abierto diligencias de investigación sobre el caso de las facturas irregulares pagadas por las arcas del Ayuntamiento de Villaviciosa, gobernado por la socialista Gema González, tras recibir documentación recabada por parte de la secretaria municipal del Consistorio: una información reservada interna.

El Ministerio Público inicia así una serie de actuaciones para esclarecer unos hechos destapados por ABC y que podrían ser delito antes de que intervenga un juez. El caso estaría enmarcado en un posible delito de malversación de caudales públicos. Los hechos saltaron a la palestra en julio pero se corresponden al mes de abril cuando los grupos de la oposición (PP y VOX) detectaron que una concejala del PSOE -ahora mismo en el grupo no adscrito del Pleno- y el propio equipo de gobierno habrían abonado facturas de compra de langostinos, gambas o paté justo el día de San Valentín bajo conceptos genéricos que no se corresponden con el objeto real de compra.

Entre la documentación remitida a la Fiscalía por el propio Ayuntamiento de Villaviciosa este pasado 28 de agosto -como ha constatado ABC de fuentes judiciales- estarían las facturas y asientos contables de cómo se imputaba como material necesario para una concejalía lo que en realidad era comida: cajas de langostinos, gambas, gulas, paté....

En este caso fue la oposición quien exigió el pasado mes de julio explicaciones sobre esta cuestión y que llevaron a la alcaldesa, Gema González, a abrir un expediente de informaciónreservada (investigación interna) eludiendo la petición de una comisión abierta de investigación de la propia oposición.

La oposición está recabando más documentación y aseguraba entonces que «no son cuatro facturas, hay serios indicios de malversación». Los grupos políticos del Ayuntamientos llevaron al último Pleno que «el rumor estaba en el pueblo desde hacía tiempo», pero lo que encendió todas las alarmas fue una factura el pasado mes de abril. Gema González explicó en esa sesión que «nos llegó una factura de un comercio el 2 de abril sin ticket, que correspondía al año 2024, cuando en los supermercados se paga al momento». Una irregularidad que empezó a ser investigada.

En mayo pasado, la alcaldesa cesó a la concejal Ana María Casas (PSOE) alegando «pérdida de confianza» aunque coincide con la polémica de las facturas irregulares. La relevó de sus funciones en las Concejalías del Mayor, Bienestar Social, Mantenimiento, Limpieza, Organización de Medios Técnicos y Humanos, Protección Civil y Deportes. Pocos días después, sería la propia concejala la que presentaba un escrito para formalizar su salida del grupo socialista y pasar al grupo mixto.

A partir de ahí, la alcaldesa abrió un expediente de información reservada en relación a «las discrepancias entre las facturas presentadas al Ayuntamiento por parte de un comercio del municipio y los tickets que conformarían las mismas. Es decir, facturas para material de limpieza que coinciden con tickets de compra que podrían ser para otros fines.

ABC pudo comprobar que en algunos tickets de compra aparecían conceptos como «cajas de langostinos, crema solares y productos para el hogar» y coincidían en importe y fecha con facturas cuyo objetivo era otro: adquirir material de limpieza para las distintas concejalías.

Tal y como aseguraron los grupos políticos en el pleno del 26 de mayo, las compras de comida podían ser para «familias vulnerables del pueblo», pero los tickets investigados no eran productos de primera necesidad tal y como ha podido comprobar ABC. La propia regidora se negó a dar el listado de familias que supuestamente recibieron la compra por «protección de datos».

«Confiar en la gente a ciegas»

La concejala señalada, Ana María Casas, aseguraba entonces que «si de algo soy culpable es de no haber seguido las pautas correctas y no saber llevar un control a la hora de desarrollar algunas de mis funciones como concejal. Soy culpable por confiar en la gente a ciegas que ahora se aprovechan de la situación».

La concejala socialista implicada aseguraba que no iba a dimitir «porque irme sería dar la razón a todas las personas que han intentado hundirme. mi salida será cuando yo lo consideré, cuando sea oportuno«. Además añadía que «me han quitado mis responsabilidades por indicios, me defenderé cuando haya algo formalmente que se pueda demostrar».