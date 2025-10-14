Feria del Libro de Córdoba 2025: fechas, autores, programación y todas las novedades

La Feria del Libro de Córdoba cumple medio siglo de vida y lo celebra a lo grande. Del 17 al 26 de octubre, el Bulevar del Gran Capitán se convertirá en el epicentro de la literatura con una programación repleta de firmas, presentaciones, cuentacuentos ... y encuentros con autores y autoras de primer nivel.

La escritora Luz Gabás, Premio Planeta, será la encargada de abrir oficialmente la feria el viernes 17 de octubre con la presentación de su novela Corazón de oro (Planeta). Tras el acto inaugural, Gabás firmará ejemplares en el Bulevar del Libro, donde se concentrará la mayor parte de la actividad cultural.

El sábado 18 abrirá con el concierto teatral 'Donde los pájaros cantan' de Orpheus Música, seguido por la presencia de Quan Zhou, que ofrecerá un encuentro con el público y una clase magistral de autoficción ('Cuéntame tu vida') en la Casa de la Juventud. Ese mismo día, la periodista Berna González Harbour presentará 'Qué fue de los Lighthouse' (Destino), y la popular autora Cherry Chic traerá su última novela romántica 'Todos los deseos que escribí sin ti' (Montena).

El domingo 19 destacan las firmas de Mar Benegas, Antonio Torremocha y la presentación de Elsa Punset con 'Alas para volar' (Destino).

La semana continuará con presentaciones de Isabel Bono, Rafael Reig, Elena Lázaro, Xavier Guillén o Diego Martínez Torrón, y con actividades paralelas como el taller de narrativa para adultos impartido por Mario Cuenca Sandoval y la proyección del documental Almudena, dirigido por Azucena Rodríguez, en la Filmoteca de Andalucía.

Autores destacados de la 50 Feria del Libro Elsa Punset, con 'Alas para volar' (Destino)

Isaac Rosa, con 'Las buenas noches' (Seix Barral)

Susana Martín Gijón, que presenta 'La Capitana' (Alfaguara)

Elvira Navarro, con 'La sangre está cayendo al patio' (Random House)

Antonio Mercero, autor de 'Está lloviendo y te quiero' (Planeta)

Rafael Reig, con 'Lo que sé de Almudena' (Tusquets)

Berna González Harbour, con 'Qué fue de los Lighthouse' (Destino)

Cherry Chic, con 'Todos los deseos que escribí sin ti' (Montena)

También habrá espacio para la reflexión y el diálogo entre disciplinas, con la mesa redonda 'Sin callos en el alma', donde profesionales de la Veterinaria como María Sánchez o Gonzalo Giner abordarán su vínculo con la literatura.

El fin de semana de clausura reunirá a Susana Martín Gijón ('La Capitana'), Elvira Navarro ('La sangre está cayendo al patio') y Raúl Quinto ('La ballena azul'), entre otros. El domingo 26 se pondrá el broche final con la presentación de Jane. 'Una biografía literaria de Jane Austen' (Lumen), de Cristina Oñoro y la ilustradora Ana Jarén, y el ensayo 'Elogio del amor' (Roca Editorial) de Rafael Narbona, acompañado por el filósofo José Carlos Ruiz.

Actividades para niños

La caseta infantil Gloria Fuertes será uno de los espacios más animados, con cuentacuentos, talleres de ilustración, poesía y espectáculos familiares. Además, el 'photocall' conmemorativo permitirá a los asistentes elegir sus '50 libros de la infancia' y llevarse una foto de recuerdo del aniversario.

El sábado 18 de octubre tendrá lugar 'Un banquete fabuloso', una divertida propuesta de teatro y narración familiar con José Morales, a las 17.00 horas en la Caseta Infantil Gloria Fuertes.

Ese mismo día, David Hernández Sevillano nos invita a disfrutar de 'Mi mascota y yo', un espectáculo de narración oral en el Bulevar del Libro.

El domingo 19, Mar Benegas llega con 'Nicolasa, ¿y tu casa?', un encantador cuento para niñas y niños a partir de 3 años. Durante los días siguientes, continuarán las sorpresas: encuentros con autores, talleres creativos con Pere Ginard y Estrella Borrego, y sesiones de poesía y cuentos con Raúl Vacas y Pilar Nicolás. Cerrará el ciclo Pedro Mantero con su propuesta 'Encantado de encontrarte', el domingo 26 de octubre.

Talleres Clase magistral de autoficción 'Cuéntame tu vida', con Quan Zhou (sábado 18, Casa de la Juventud).

Taller de narrativa para adultos, impartido por Mario Cuenca Sandoval (21 y 22 de octubre, Biblioteca Central Antonio Gala).

Proyección del documental 'Almudena', dirigido por Azucena Rodríguez (miércoles 22, Filmoteca de Andalucía).

Todas las actividades requieren inscripción previa en ferialibrocordoba.es

Los autores locales también tendrán un papel protagonista con presentaciones y firmas organizadas por editoriales cordobesas como Utopía Libros, Berenice o Almuzara.

Más información y programa completo en: ferialibrocordoba.es