El delegado del Gobierno resalta, con motivo del 4D, que Córdoba «late con fuerza, con empleo, emprendimiento o infraestructuras»

Los consejeros de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, han participado este jueves en Córdoba en el acto institucional del Día de la Bandera Andaluza celebrado en la Delegación del ... Gobierno de la Junta.

El máximo responsable de la Administración autonómica en Córdoba, Adolfo Molina, ha defendido, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, que «la autonomía no es un regalo, es una conquista social, democrática y profundamente andaluza», y ha invitado a izar en el presente la bandera «con la misma emoción que en 1977, pero con la determinación que exige 2025».

El delegado del Gobierno ha asegurado que Córdoba es hoy «una provincia que late con fuerza», destacando que impulsa empleo, emprendimiento, nuevas infraestructuras y servicios públicos, además de apostar por la logística, la innovación, el turismo, el sector agroganadero y el tejido empresarial.

El consejero de Justicia, por su parte, ha asegurado que hace 48 años los andaluces se unieron para dejar claro que «no querían ser más que nadie, pero tampoco menos». Un mensaje contra la construcción de una España a dos velocidades que hoy vuelve a tener vigencia ante «nuevos riesgos de desequilibrios territoriales».

Celebración institucional desde 2022

El Ejecutivo de Juanma Moreno institucionalizó en 2022 la conmemoración anual del Día de la Bandera de Andalucía el 4 de diciembre para renovar aquel vínculo entre esta tierra y su gente en su apuesta por el futuro común. Un futuro en el que hoy Andalucía es «un referente en creación de empleo y empresas, en crecimiento económico y en desarrollo social que ha dejado atrás cualquier tipo de complejo para demostrar que juntos los andaluces somos imparables».

«Andalucía ya no aspira a dejar de estar en el vagón de cola sino a liderar el desarrollo socioeconómico del país porque la bandera blanquiverde, concebida por Blas Infante junto con el escudo y el lema 'Por sí, para España y la Humanidad', refleja un espíritu integrador que reafirma el compromiso de Andalucía con el conjunto de la nación», ha dicho el consejero.

Ha recordado del mismo modo que la manifestación del 4 de diciembre de 1977 reunió en las calles de toda Andalucía a más de dos millones de personas, aunó bajo esa bandera a todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales, medios de comunicación y muchos ayuntamientos para proclamar «nuestra identidad colectiva, hermanarnos en un sentimiento común y proclamar nuestra determinación de acceder a la autonomía plena que nos permitiera decidir el rumbo hacia nuestro propio destino, dentro del proyecto común de España y en igualdad con las llamadas comunidades históricas». «Un anhelo colectivo de progreso y futuro que permanece para construir esa Andalucía líder que entre todos estamos construyendo», ha concluido.