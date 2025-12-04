Suscríbete a
Día de la Bandera Andaluza

El delegado del Gobierno resalta, con motivo del 4D, que Córdoba «late con fuerza, con empleo, emprendimiento o infraestructuras»

Molina destaca que «nuestra autonomía no es un regalo, es una conquista social, democrática y profundamente andaluza»

La escultura de Belmonte por el 4D ya luce en la plaza de las Tendillas de Córdoba

Juanma Moreno, en el acto del 4D: «Ahora también hay maquinaciones para que Andalucía sea de segunda»

El delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, durante el acto institucinal del 4D
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Los consejeros de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, han participado este jueves en Córdoba en el acto institucional del Día de la Bandera Andaluza celebrado en la Delegación del ... Gobierno de la Junta.

