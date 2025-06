Así les ha ido a los jugadores del Córdoba CF que dijeron adiós tras subir a Segunda

Kike Márquez, Simo, Diarra y Toril en el partido con la Ponferradina del play off de ascenso

Tras firmar una temporada histórica que culminó con el ansiado ascenso a Segunda División el año pasado, varios jugadores del Córdoba pusieron rumbo a otros destinos en busca de continuidad o nuevos retos. Sin embargo, no todos encontraron la fortuna esperada en la categoría de plata: algunos jugadores, claves en el éxito del ascenso, no han logrado consolidarse en sus nuevos equipos y han vivido un curso irregular tras dejar El Arcángel el pasado verano.

En contraste, el Córdoba ha sabido asentarse con solvencia en su regreso al fútbol profesional. La permanencia se logró sin sobresaltos, y gran parte de los artífices del ascenso, como Carlos Marín, Albarrán, Isma Ruiz, Carracedo o Casas, apostaron por quedarse y han sido piezas importantes en una temporada estable y prometedora. Mientras algunos buscaban crecer lejos de Córdoba, el equipo blanquiverde ha seguido creciendo desde casa.

La salida más controvertida fue la de Yussi Diarra. El mediocentro tenía apalabrado su fichaje con el Tenerife una vez terminase el play off de ascenso con los blanquiverdes. En declaraciones a distintos medios, declaró que quería quedarse en Córdoba, pero decidió apostar por el club insular, con uno de los presupuestos más altos en Segunda División. Ha sido uno de los pocos jugadores que ha mantenido plena regularidad: titular en 26 de los 29 encuentros y autor de cinco goles. Sin embargo, en lo colectivo no ha tenido suerte. Pese a su gran rendimiento, no ha evitado el descenso del Tenerife a Primera Federación.

También decidió ir a otro equipo de Segunda División el atacante Simo. El hispano-marroquí ha demostrado siempre su pasión blanquiverde, pero quiso probar suerte en las filas del Eldense. Con los datos en la mano, no le ha ido especialmente bien. Una lesión en pretemporada le hizo debutar más tarde de lo previsto y nunca pudo hacerse con un hueco en el once del conjunto alicantino. El extremo apenas ha disputado 300 minutos con solo 12 partidos y un gol en su casillero. Un papel testimonial en su debut en el fútbol profesional desde el Pepico Amat.

Una nueva juventud

Por su parte, el veterano mediapunta Kike Márquez cambió Córdoba por el Zamora CF en Primera Federación, dejando también el brazalete de capitán. Su campaña en Primera Federación ha sido un éxito. Ha sido el máximo goleador del equipo y el máximo asistente. Ocho dianas y seis pases de gol. Soñaron con el play off de ascenso, pero finalmente se conformaron con una meritoria permanencia. Tras una etapa convulsa en El Arcángel, el extremeño sigue viviendo otra juventud.

Mención especial merece el gran héroe del ascenso Alberto Toril. El delantero balear fue el autor de los dos goles ante el Barcelona B que le dieron el billete a Segunda al Córdoba la pasada temporada. Tras eso, pese al interés del club en renovarlo, Toril emigró a Costa Rica con el Alajuelense, una experiencia exótica. Ha marcado 18 goles en todas las competiciones y deja cuatro asistencias en su casillero. Incluso ha podido jugar competición europea. Todo un salto para el jugador que se ha adaptado bien en una liga distinta. Aun así, no olvida su cariño por el Córdoba y se le pudo ver como invitado en el último partido en El Arcángel ante el Albacete.