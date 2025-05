El Córdoba CF paga caros sus errores defensivos: más de diez puntos por el camino

Los errores defensivos se han convertido en una constante que han lastrado al Córdoba en su camino hacia el play off, hoy ya virtualmente imposible. A lo largo de la temporada, el conjunto dirigido por Iván Ania ha cedido puntos importantes por fallos puntuales en la zaga, en momentos clave y ante rivales directos, comprometiendo así sus opciones de luchar con garantías por los primeros puestos. La solidez atrás, que tanto ha costado instaurar en la plantilla, se ha visto debilitada en encuentros donde un mínimo detalle ha marcado la diferencia.

Tras la derrota en Burgos, Iván Ania fue claro. Para él, «es doloroso que hayamos perdido cuando tuvimos el partido en nuestra mano en dos ocasiones». Sin embargo, reconoció que «cuando cometes errores, los rivales te penalizan». Y añadió: «En dos pérdidas no forzadas nos hicieron dos goles, uno desde más atrás de la medular, tras una pérdida en un balón interior». No es la primera vez que el Córdoba ve cómo se le escapan puntos por errores que condenan al equipo y lo obligan a una reacción que, finalmente, no llega.

El duelo ante el Burgos dejó dos errores decisivos. En el segundo gol local, un mal pase de Pedro Ortiz terminó en el gol de Espiau. Luego el protagonista fue Marvel que sacó un pase para Calderón muy comprometido y Aitor Córdoba estuvo atento para robar y lanzar casi desde el centro del campo aprovechando la salida de Carlos Marín. Dos errores después de que el equipo se pusiese dos veces por delante en el marcador.

Estos fallos fueron mucho más flagrantes a lo largo de la primera vuelta, donde el equipo demostró su inexperiencia en la categoría de plata y el fútbol profesional. Mala toma de decisiones que lastraron al equipo y le hicieron estar peleando por no descender en las primeras jornadas. Sin embargo, supo adaptarse a la categoría seis meses después y ya no sufre tanto en defensa aunque a veces se reencuentra con los fantasmas del pasado.

En la memoria del cordobesismo aún resuenan algunos partidos nefastos de la primera vuelta, en los que los fallos defensivos impidieron sumar. Ante el Elche, en el Martínez Valero, el equipo cometió dos penaltis en un mismo encuentro que desembocaron en una derrota contundente frente a uno de los favoritos al ascenso. También en la primera vuelta, ante el Huesca, el Córdoba encajó dos goles a balón parado, igualmente evitables, en un choque donde el conjunto oscense no fue claramente superior al equipo de Iván Ania.

Más de diez puntos perdidos

Curiosamente, los errores defensivos han resultado más costosos ante los equipos de la parte alta de la tabla. En la primera vuelta, el Córdoba tuvo que enfrentarse a ellos a domicilio; en la segunda, los ha recibido en El Arcángel. Rivales como el Racing de Santander o el Almería, con jugadores de calidad, no perdonan las concesiones atrás.

Tampoco ha ayudado la elevada cantidad de penaltis en contra: el conjunto blanquiverde es el segundo equipo con más penas máximas en contra, con once. Una debilidad que le ha salido cara y que podría haberle mantenido en la pelea por el play off de ascenso, o al menos haberle permitido sumar hasta diez puntos más aproximadamente si se hubieran evitado algunos de los errores más groseros.

El duelo ante el Burgos dejó escapar una victoria clara; como ha pasado en esta segunda vuelta ante Sporting o Huesca

Sin ir más lejos, en Burgos se escaparon tres puntos. En esta segunda vuelta, en los duelos ante el Sporting o el Huesca también se dejaron escapar. Ante los asturianos un punto y con los aragoneses tres, ya que lograron remontar en dos ocasiones aisladas aprovechando la debilidad defensiva. Ya suman siete. En la primera vuelta, los duelos ante el Elche o el propio Huesca también se resolvieron por errores blanquiverdes en los que pudo al menos llevarse un punto. Como también de Santander. Tres puntos siendo pesimistas que hubiesen elevado a diez la cifra de puntos perdidos. Con solo eso, ya estaría en play off a día de hoy.

Hasta encontrar una pareja fiable en defensa como es la de Rubén Alves y Xavi Sintes, el Córdoba ha naufragado por culpa de la poca experiencia en la categoría de algunos jugadores como Marvel o Mati Barboza en la primera vuelta. El Córdoba ha necesitado todo un año para asentarse en Segunda y encontrar una versión más sólida aunque sigue repitiendo errores en la recta final que ya le han dejado sin opciones de tener una meta más ambiciosa este año.