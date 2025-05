El Córdoba CF pierde el tren del play off en una tarde de errores en Burgos (3-2)

El Córdoba deja escapar una valiosa oportunidad de afianzarse en la zona noble de la tabla e ilusionarse por algo más tras caer ante el Burgos. Un encuentro igualado, pero lleno de imprecisiones, los blanquiverdes mostraron una preocupante debilidad defensiva que tuvieron como protagonista negativo a Marvel. Una derrota que rompe su racha de diez partidos sin perder domicilio y aleja, casi de forma definitiva, del tren del play off con nueve puntos en juego.

Iván Ania repitió once con respecto al encuentro disputado en Cádiz. La zaga volverá a estar comandada por la pareja formada por Marvel y Xavi Sintes, que se consolida en el eje defensivo. En la delantera, se mantuvo abierto el debate, aunque fue Obolskii quien partió como titular una jornada más en El Plantío.

El encuentro tuvo un arranque espeso en El Plantío, donde Córdoba y Burgos protagonizaron un comienzo de partido marcado por las imprecisiones, la falta de ritmo y numerosas interrupciones. Los blanquiverdes asumieron la iniciativa desde el pitido inicial como es habitual, mientras que los locales optaban por esperar en campo propio. El equipo de Iván Ania intentaba salir con el balón jugado aunque la presión del Burgos dificultaba la salida limpia. La primera acción con cierto peligro llegó tras una internada de Carracedo por banda derecha, cuyo pase atrás no encontró rematador.

Pasado el primer cuarto de hora, el Córdoba comenzó a asentarse sobre el césped y a generar mejores sensaciones, aunque sin inquietar con claridad a la zaga rival. Sin embargo, fue entonces cuando emergió la figura de Carlos Marín, que salvó a los califales en dos ocasiones consecutivas. Primero detuvo un disparo a bocajarro abajo y después sacó un remate de Sancris con una parada de reflejos. El guardameta almeriense justificó así su renovación con otra actuación estelar.

Tras eso, la respuesta cordobesista no se hizo esperar. Una excelente acción colectiva culminó Con el gol de Pedro Ortiz. Albarrán puso un centro raso desde la derecha, Obolskii dejó pasar con inteligencia, y el mediocentro balear remató a placer. Primer disparo a puerta y máxima efectividad para el Córdoba, que no lo estaba pasando bien en El Plantío (0-1, min. 22).

Pero la alegría duró poco. Apenas cinco minutos después, el Burgos igualó el marcador con un tanto de Fer Niño (1-1, min. 27), tras una jugada que evidenció cierta fragilidad defensiva de los chicos de Iván Ania. Los locales, crecidos tras el empate, comenzaron a generar peligro a balón parado y pusieron en apuros a la defensa blanquiverde.

El Córdoba trató de reaccionar con combinaciones por banda derecha, donde Albarrán volvió a desbordar hasta línea de fondo, aunque sin encontrar rematador en el área. Antes del descanso, Jacobo dispuso de una clara ocasión a balón parado: su potente lanzamiento de falta directa fue despejado por el portero, y Carracedo, atento al rechace, se topó con un defensa que evitó el segundo. Tablas al descanso en un encuentro gris y espeso por parte de ambos equipos.

Cambios tardíos

La segunda mitad arrancó sin grandes sobresaltos ni ocasiones claras. El Córdoba intentó sorprender con un balón largo de Xavi Sintes hacia Obolskii, aunque el delantero ruso no logró controlar el envío. El equilibrio se rompió en el minuto con el gol de Théo Zidane. Carracedo sirvió un pase medido desde la derecha y el centrocampista francés, con un sutil giro, conectó un disparo que golpeó en el larguero antes de colarse en la portería. Un tanto de bella factura que devolvía la ventaja a los blanquiverdes (1-2, min. 59).

Noticia Relacionada Aprobados y suspensos del Córdoba CF en el partido con el Burgos Juan Carlos Jiménez Los chicos de Iván Ania dejan dudas en defensa y cometen errores que recuerdan a la primera vuelta

Poco después, Carlos Marín volvió a erigirse como protagonista, salvando a su equipo con una doble intervención de reflejos que mantuvo la ventaja momentánea. El Córdoba, por su parte, seguía generando peligro. Jacobo apareció por dentro y asistió a Carracedo, cuyo disparo desde la derecha no encontró portería. Sin embargo, el Burgos no tardó en reaccionar. Espiau firmó el empate tras un robo a la defensa blanquiverde y una acción que requirió la revisión del VAR, aunque finalmente el tanto subió al marcador (2-2, min. 70).

Ocho minutos más tarde, llegaría el mazazo definitivo para los visitantes. Un error en la salida de balón condenó al Córdoba. Marvel entregó un pase comprometido a Jacobo, que no pudo controlar ante la presión rival. El esférico cayó en los pies de Aitor Córdoba, quien, sin pensárselo, lanzó un disparo lejano desde su propio campo que sorprendió a Carlos Marín, adelantado, y selló la remontada local (3-2, min. 78). Instantes después, Iván Ania realizó el primer cambio: Pedro Ortiz dejó su lugar a Magunazelaia, en busca de una reacción que no terminaría de llegar. También buscó una reacción con la entrada de Ander Yoldi, Genaro o Antonio Casas. Cambios tardíos que no sirvieron para evitar la derrota en Burgos.

Ficha técnica Burgos CF - Córdoba CF Burgos CF: Cantero, Florian, Sierra, Córdoba, Arroyo, Atienza, Morante (Quintanilla, min. 90), Sancris (Expósito, min 84), Curro (Sánchez, min. 68), González (Espiau, min. 68) y Fer Niño (Ojeda, min. 83). Córdoba CF: Carlos Marín, Calderón, Marvel, Xavi Sintes, Albarrán, Isma Ruiz (Casas, min. 87), Théo Zidane (Ander Yoldi, min. 84), Pedro Ortiz (Magunazelaia, min. 78), Jacobo (Genaro, min. 87), Carracedo y Obolskii. Goles: 1-0, min. 22: Pedro Ortiz. 1-1, min. 27: Fer Niño. 1-2, min. 59: Théo Zidane. 2-2, min. 70: Espiau. 3-2, min. 78: Córdoba. Árbitro: Ávalos Barrera (comité catalán). Mostró amarilla a los locales Sancris, Morante y Atienza; y a los visitantes Carracedo y Casas. Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo novena jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio El Plantío de Burgos.