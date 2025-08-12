El Córdoba CF estrena una nueva página web oficial

El Córdoba CF sigue con su modernización de la entidad. El club blanquiverde ha publicado la mejora de su página web, algo que se pedía desde la afición. Esta trae consigo varias novedades y un rediseño de la plataforma más adaptable «a los nuevos tiempos». Esta sigue estando accesible desde la misma dirección habitual.

El club blanquiverde ha oficializado también el lanzamiento de su nueva app, disponible para teléfonos Android y Apple. Esta cuenta con «todas las funcionalidades de la web, adaptadas a un formato ágil y pensado para seguir al club desde cualquier lugar», indica el club.

Además, el rediseño ofrece una «experiencia más intuitiva, accesible y completa a todos los aficionados cordobesistas». Con un «entorno más rápido, funcional y visualmente atractivo, compatible con todos los dispositivos».

Dentro de los contenidos a los que podrá acceder la afición desde la web y la aplicación, destacan el calendario de partidos actualizado en tiempo real, estadísticas detalladas del equipo y jugadores y la información del club, cantera, fútbol femenino y área social.

La web presenta varias novedades a nivel técnico que mejora la plataforma online: un diseño 'responsive', adaptado a móviles y tablets; carga optimizada para una navegación más rápida y fluida; mejora de la accesibilidad; integración con redes sociales y contenidos multimedia y una navegación clara e intuitiva para encontrar fácilmente toda la información.