La Audiencia de Córdoba ratifica la condena a Jesús León por el concurso de acreedores en el Córdoba CF SAD

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha rechazado el recurso de Jesús León, expresidente del Córdoba CF, sobre la sentencia dictada el 12 de julio de 2024 por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba por el concurso de acreedores del Córdoba CF ... SAD. En dicho caso, el antiguo mandatario fue condenado a abonar 3,8 millones de euros en concepto de indemnización además de tres años de inhabilitación para administrar bienes ajenos.

Tal y como expone el auto adelantado por Diario Córdoba, el cual también ha tenido acceso ABC, el fallo precisa lo siguiente: «Debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. JESÚS LEÓN LÓPEZ contra la sentencia dictada el 12 de julio de 2024 en el incidente concursal de oposición a la calificación, tramitado en la pieza de nº 724.55/2019, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba, que se confirma íntegramente, con imposición a la parte recurrente de las costas de esta alzada y con pérdida del depósito constituido, al que se le dará el destino legal», recoge el escrito ante el recurso de Jesús León.

Respecto a lo que declaró en su momento el Juzgado de lo Mercantil I de Córdoba, el montoreño realizó «una mala gestión general que quedó reflejada a la postre en una negativa situación económica incuestionable». Unido a esto, la sentencia indicó que «queda demostrado que el presidente del consejo de administración fue quien directamente participó en todos los actos que generaron y/o agravaron la insolvencia, sin que los demás miembros del consejo tuvieran capacidad de decisión ni conocimiento previo».

Antes de la condena actual, la administración concursal rebajó las penas de cinco millones a cuatro, eso sí, manteniendo el presente tiempo de inhabilitación de tres años. Tal y como ha ocurrido con el también expresidente del Córdoba CF Carlos González, Jesús León tiene derecho a realizar un recurso de casación al Tribunal Supremo, eso sí, deberá realizarlo en un plazo de veinte días