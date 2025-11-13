Suscríbete a
El Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba aplaza dos espectáculos por la muerte de Fosforito

El certamen busca dos nuevas fechas para las citas del jueves y el viernes, pospuestas por el luto oficial

Fosforito posa para ABC en mayo de 2024
Fosforito posa para ABC en mayo de 2024 Isabel Permuy

ABC Córdoba

Córdoba

El Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) se suma al luto oficial decretado por el Ayuntamiento de Córdoba este 13 de noviembre tras el fallecimiento del cantaor flamenco, Hijo Adoptivo de la Ciudad, don Antonio Fernández Díaz 'Fosforito'.

Por este ... motivo, se posponen los actos programados en el marco del XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco (CNAF) los días 13 y 14 de noviembre, a la espera de anunciar nueva fecha. 'Matancera' de la cantaora Rosario La Tremendita, que debía tener lugar este jueves 13 de noviembre a las 20.00 horas. en el Teatro Góngora, y la jornada 'Hablemos del Nacional de Córdoba', debía celebrarse este viernes en el Centro Flamenco 'Fosforito'.

