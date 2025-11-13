El Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba aplaza dos espectáculos por la muerte de Fosforito

El Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) se suma al luto oficial decretado por el Ayuntamiento de Córdoba este 13 de noviembre tras el fallecimiento del cantaor flamenco, Hijo Adoptivo de la Ciudad, don Antonio Fernández Díaz 'Fosforito'.

Por este ... motivo, se posponen los actos programados en el marco del XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco (CNAF) los días 13 y 14 de noviembre, a la espera de anunciar nueva fecha. 'Matancera' de la cantaora Rosario La Tremendita, que debía tener lugar este jueves 13 de noviembre a las 20.00 horas. en el Teatro Góngora, y la jornada 'Hablemos del Nacional de Córdoba', debía celebrarse este viernes en el Centro Flamenco 'Fosforito'.

Se trata de un aplazamiento por el luto oficial, como ha avanzado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas. En los próximos días se anunciarán las dos nuevas fechas a través de los medios oficiales del IMAE. 'Fosforito', considerado uno de los grandes flamencos del siglo XX', fue ganador en todas las modalidades en el Concurso de Cante Jondo de Córdoba (1956), que fue la primera edición del ahora conocido como Concurso Nacional de Arte Flamenco. Supuso su consagración y el gran lanzamiento para el concurso. Además, Fosforito ha sido el merecedor de la IV Llave del Cante (2005) por su labor de dignificación y universalización del flamenco, la revitalización de estilos en desuso, la relevancia de sus aportaciones creativas y un absoluto dominio de todos los estilos.

