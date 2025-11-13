Suscríbete a
Muere Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', leyenda del cante flamenco

El maestro pontanés, uno de los grandes renovadores del flamenco del siglo XX, ha fallecido a los 93 años en Málaga

Fosforito, el legado gigante del último 'Premio Nobel' del cante

Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', en una imagen de archivo
Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', en una imagen de archivo I.P.

D.Delgado

Córdoba

Una de las grandes voces del flamenco se ha apagado este jueves, 13 de noviembre. El cantaor pontano Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', ha fallecido a los 93 años en Málaga, según ha podido saber este periódico.

A lo largo de su dilatada trayectoria, Fosforito ... fue reconocido por su dominio de los cantes tradicionales y su capacidad para innovar sin romper con la raíz, manteniendo siempre la pureza del arte jondo.

