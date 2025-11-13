Muere Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', leyenda del cante flamenco

Una de las grandes voces del flamenco se ha apagado este jueves, 13 de noviembre. El cantaor pontano Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', ha fallecido a los 93 años en Málaga, según ha podido saber este periódico.

A lo largo de su dilatada trayectoria, Fosforito ... fue reconocido por su dominio de los cantes tradicionales y su capacidad para innovar sin romper con la raíz, manteniendo siempre la pureza del arte jondo.

Nacido en Puente Genil (Córdoba) en 1932, fue un artista precoz, dotado de una voz poderosa y de una sensibilidad excepcional para los palos más exigentes. Desde muy joven destacó en concursos y festivales, hasta convertirse en un nombre imprescindible dentro del panorama flamenco nacional e internacional. Su salto a la fama llegó en 1956, cuando obtuvo los cinco premios del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, un hecho histórico que nadie ha vuelto a repetir. A partir de entonces, su carrera se consolidó con grabaciones memorables y una presencia constante en los grandes escenarios flamencos de España y del mundo. Noticia Relacionada Fosforito: «Sé que la muerte me persigue» Israel Viana Reconocimientos Entre los numerosos galardones que recibió destacan la Llave de Oro del Cante, concedida en 2005, uno de los máximos reconocimientos que puede recibir un cantaor, así como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Medalla de Andalucía. A lo largo de su vida, Fosforito compartió escenario y amistad con figuras legendarias como Paco de Lucía, Camarón de la Isla, El Lebrijano o José Menese, y fue maestro de varias generaciones que hoy lo reconocen como un referente absoluto. Su figura quedó inmortalizada también en su tierra natal, Puente Genil, donde se levantó el Centro de Flamenco Fosforito, espacio dedicado a su obra y a la divulgación del arte jondo.

