Los coches híbridos o eléctricos siguen al alza en Córdoba y ocupan el 67 % del mercado hasta noviembre

Las ventas de vehículos siguen creciendo en Córdoba, con especial intensidad en los eléctricos e híbridos. Los de combustible tradicional, como los de gasolina o diésel, continúan bajando, según los datos de la asociación de fabricantes Anfac.

Sus datos dicen que en ... noviembre de 2025 se matricularon en Córdoba 715 vehículos, lo que supone un 21,19 por ciento más que en el mismo período del año 2024. A lo largo de este año que ya está a punto de concluir se han sumado 6.977, frente a 6.132 de 2024. El incremento hasta entonces es del 13,78 por ciento.

El análisis según tipo de combustible dice que los convencionales de combustión pierden terreno, mientras que ganan el resto, que es donde están los híbridos y eléctricos. Así, en noviembre de 2025 han sido 185 de gasolina (un 17,18 por ciento menos) y 18 diésel (un 60,87 % menos), mientras que los demás son 509, lo que supone un ascenso del 60,57 por ciento. En términos acumulados son 1.990 de gasolina (-21,68%), 288 diésel (-45,97%) y 4.669 híbridos o eléctricos, con un crecimiento del 53,66 %. Se tiene así que los que van a gasolina son el 28,52 % de todos los que se venden, los de gasóil el 4,13 y los demás del 67,35 % en términos acumulados. En el mes son el 71,19 por ciento. Marcas Los datos de Anfac permiten además extractar las marcas que se han vendido, y en este noviembre destacó la presencia de Toyota, que fue la empresa con más presencia. Suyos fueron 57 de los coches, seguidos muy de cerca por lo que fabricó la alemana Volkswagen, que fueron 53. A continuación figuraba Seat, con 51, y después Dacia, que en los últimos años es una de las que ha ganado más presencia. Suyos fueron 47 de los vehículos matriculados. Kia llegó a los 44, mientras que Renault, otro de los clásicos, llegó a 42 y la firma Hyundai a los 38 coches en la provincia de Córdoba.

