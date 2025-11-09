Un coche lleno de antidepresivos en Córdoba: la Policía Local requisa 56 cajas de medicamentos en un control

Agentes de la Policía de Local de Córdoba han intervenido un total de 56 cajas de medicamentos antidepresivos que eran transportados en un vehículo al que se le dio al alto en el entorno de la calle Alfaros.

El conductor de este turismo, ... que comparecerá por estos hechos en calidad de investigado, no detenido; no pudo acreditar ni la propiedad ni la prescripción de estos medicamentos ante los agentes, según ha explicado este domingo el Ayuntamiento de Córdoba.

Noticia Relacionada Operativo policial en Pozoblanco: detenida una mujer por vender medicamentos en TikTok Davinia Delgado Una veintena de agentes han participado en el dispositivo dirigido desde Madrid con el apoyo de efectivos de Córdoba Los hechos ocurrieron el pasado día 31 de octubre sobre las 2.00 horas en el entorno de la calle Alfaros. Los agentes detuvieron el vehículo al observar que circulaba de forma errática y con las luces apagadas, pese a ser noche cerrada. Una vez interceptado por los agentes, estos comprobaron que en el interior del turismo había dos grandes bolsas cargadas de cajas de medicamentos de los que el conductor no pudo acreditar su procedencia. Medida cautelar Es por esto que los agentes decidieron requisar el material como medida cautelar hasta que éste puede justificar su tenencia, todo ello al objeto de que los mismos no puedan finalmente ser utilizados para un fin ilícito. La gran mayoría de los medicamentos antidepresivos, por la complejidad de sus efectos, sólo se pueden dispensar con receta médica, pero existe un mercado negro en el que los fármacos para la salud mental se pueden adquirir sin ella. Por eso la Policía Local de Córdoba investiga ahora lo sucedido para esclarecer si ha podido cometerse un delito en la tenencia de estos medicamentos en gran cantidad en el coche intervenido en la calle Alfaros.

