Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Muere una persona en el incendio de una casa en Dos Hermanas
Congreso del PP-A
Juanma Moreno: «La privatización es la gran mentira del PSOE»

Sucesos

Un coche lleno de antidepresivos en Córdoba: la Policía Local requisa 56 cajas de medicamentos en un control

Dieron el alto al vehículo en la calle Alfaros cuando iba de madrugada y sin luces

Detenido un hombre en Córdoba con recetas falsas y medicamentos para vender ilegalmente

Las cajas de medicamentos antidepresivos intervenidas en el vehículo
Las cajas de medicamentos antidepresivos intervenidas en el vehículo ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Agentes de la Policía de Local de Córdoba han intervenido un total de 56 cajas de medicamentos antidepresivos que eran transportados en un vehículo al que se le dio al alto en el entorno de la calle Alfaros.

El conductor de este turismo, ... que comparecerá por estos hechos en calidad de investigado, no detenido; no pudo acreditar ni la propiedad ni la prescripción de estos medicamentos ante los agentes, según ha explicado este domingo el Ayuntamiento de Córdoba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app