Carlos Lesmes, expresidente del Tribunal Supremo y el CGPJ: «No hay Estado de Derecho sin un Poder Judicial independiente»

Las Jornadas de Otoño de la Fundación Delgado Vizcaíno han puesto el cierre este viernes en Pozoblanco con un panel protagonizado por la radiografía de la Justicia española. El magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), José ... Antonio Montero Fernández, ha sido el primero en abordarla con un esquema para conocer el acceso a la carrera judicial, la selección de jueces y el nombramiento de los magistrados.

Un acceso que ahora quiere ser cambiado por el Gobierno con una ley que está en ciernes y a la que el magistrado ve «lagunas» siendo la «falta de consenso» una de ellas. Además, ha defendido la necesidad de introducir cambios en este ámbito a través de un pacto de Estado y no de «manera unilateral».

Por otro lado, ha añadido a su ponencia la composición del CGPJ y el bloqueo vivido ante su falta de renovación por la injerencia política, lo que ha conllevado «una desconfianza» en este órgano. Por este motivo, Montero Fernández ha abogado por un cambio que esté sustentado en que esa elección se realice por los propios jueces con la salvedad de estar alerta para no caer «en el corporativismo y autocomplacencia».

La segunda parada de la tarde ha conducido al Tribunal Constitucional con la intervención de Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado de este órgano jurisdiccional. Después de explicar la naturaleza de este órgano, ha cuestionado su composición -doce miembros-, pues es un «número incómodo», ha dicho, porque en caso de empate la situación se resuelve con la «atribución del doble voto al presidente, una anomalía que debería haberse evitado».

La última ponencia de las Jornadas de Otoño ha estado dirigida por Carlos Lesmes Serrano, magistrado del Tribunal Supremo y expresidente del Alto Tribunal y del Poder Judicial. Lesmes ha explicado que el Supremo «no entra en la iniciativa política», pero «sí lo hace en la función administrativa que desempeña el Gobierno», una función que «es muy amplia y que afecta a la ciudadanía constantemente».

El magistrado ha resaltado que «es necesario que exista un poder judicial independiente porque no hay democracia sin estado de derecho y no hay estado de derecho sin poder judicial independiente». Lesmes ha contestado a la pregunta planteada en el título de la conferencia ('¿Es efectivo y real el control de las decisiones del gobierno por el Tribunal Supremo?'), de manera afirmativa lo que «previene la arbitrariedad, eleva la ética de la administración y mejora la transparencia».