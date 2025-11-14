Carlos Lesmes, expresidente del Tribunal Supremo y el CGPJ: «No hay Estado de Derecho sin un Poder Judicial independiente»

Suscríbete a
Jornadas de Otoño Covap

Santiago Muñoz Machado, presidenta de la Fundación Delgado Vizcaíno, junto a Carlos Lesmes ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Las Jornadas de Otoño de la Fundación Delgado Vizcaíno han puesto el cierre este viernes en Pozoblanco con un panel protagonizado por la radiografía de la Justicia española. El magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), José ... Antonio Montero Fernández, ha sido el primero en abordarla con un esquema para conocer el acceso a la carrera judicial, la selección de jueces y el nombramiento de los magistrados.

