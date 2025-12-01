Suscríbete a
Sanz, sobre las bajas de la Policía: «Las justificadas no tendrán problema, las que no, se iniciará un expediente disciplinario»

Obras

La calle Escultor Pedro de Paz de Córdoba ya luce reformada tras una inversión de 447.000 euros

La actuación ha incluido mejoras en iluminación, accesibilidad, arbolado y pluviales en esta vía del Brillante

El plan de asfalto de Córdoba sigue y para 2026 y 2027 prevé actuar en 133 calles y avenidas más

Imagen de archivo de una calle en obras
Imagen de archivo de una calle en obras ABC
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha presentado este lunes la reforma integral de la calle Escultor Pedro de Paz, en El Brillante, una actuación «muy necesaria» que el Ayuntamiento decidió abordar hace más de un año ante el deterioro evidente ... de esta vía, utilizada como salida natural de la barriada y que conduce a los depósitos de Villa Azul.

