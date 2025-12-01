La calle Escultor Pedro de Paz de Córdoba ya luce reformada tras una inversión de 447.000 euros

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha presentado este lunes la reforma integral de la calle Escultor Pedro de Paz, en El Brillante, una actuación «muy necesaria» que el Ayuntamiento decidió abordar hace más de un año ante el deterioro evidente ... de esta vía, utilizada como salida natural de la barriada y que conduce a los depósitos de Villa Azul.

La intervención ha supuesto una inversión de 447.000 euros, con un plazo de ejecución de seis meses y una actuación completa en sus 370 metros de extensión. «Hemos tocado todo», ha explicado Bellido, detallando la sustitución de 27 antiguas luminarias por columnas modernas con tecnología LED, la renovación de ambas aceras, la mejora de la red de recogida de aguas pluviales con nuevos sumideros y conexiones a pozos, el asfaltado total y la conservación -o reposición- del arbolado. En total, en esta obra se han plantado 51 nuevos árboles.

El alcalde ha subrayado que esta reforma responde también a las demandas vecinales surgidas tras la ola de robos registrada hace años en la zona, que los residentes vinculaban a la falta de iluminación y accesibilidad. «Era una calle francamente destrozada, con acera solo a un lado, un asfalto muy deteriorado y una iluminación antiquísima», ha recordado.

Obras en marcha

Bellido ha anunciado que esta misma semana han comenzado también las actuaciones en la calle Mondeño, junto a los apartamentos para mayores, tras la firma del acta de inicio la semana pasada.

El alcalde ha realizado, además, un balance del ejercicio, asegurando que solo en obras de reforma de calles -sin incluir plan asfalto ni proyectos de alumbrado- el Ayuntamiento ha gestionado en el último año 28 actuaciones por más de 6 millones de euros, ya ejecutadas o en ejecución. A ellas se suman otras 8 obras, actualmente en contratación, por más de 3 millones, lo que eleva la inversión total a 10 millones de euros.

Según Bellido, este volumen de actuaciones se ha consensuado con el Consejo del Movimiento Ciudadano, integrando sus prioridades y criterios con los informes técnicos municipales. «Hemos consolidado la Delegación de Infraestructuras como un motor de inversión y de mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos, siempre con un acento muy importante en el arbolado y las zonas verdes», ha señalado.

El alcalde ha destacado también el impacto del nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes, cuya inversión se ha duplicado debido al crecimiento de la ciudad. «Se está notando mucho. A simple vista, cualquier ciudadano puede ver la mejora», ha concluido.