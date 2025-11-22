Nuevo robo en un chalé del Brillante en Córdoba, el segundo en menos de un mes

El Brillante vuelve a ser escenario de un robo en un chalé, el segundo registrado en esta zona residencial de Córdoba en menos de un mes, un suceso que ha vuelto a poner en alerta a los vecinos que recuerdan aún la última oleada ... de robos del pasado año con más de una veintena de asaltos.

Según ha confirmado la Policía Nacional a ABC, el robo se produjo en torno a las 21.30 horas de este pasado viernes, cuando los autores forzaron las rejas de la vivienda para acceder al interior, y rápidamente hasta el lugar se trasladó una patrulla Zeta pero ya habían huído los ladrones. Los propietarios junto a la Policía Nacional están realizando un inventario detallado de los objetos sustraídos, todavía sin cuantificar por lo que al mediodía de ayer aún no habían interpuesto la denuncia.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que a primera hora de la mañana de este sábado, un equipo de la Policía Científica se ha desplazado hasta esta vivienda situada en la calle Altucitrano para recoger muestras y realizar la inspección ocular técnica que permita avanzar en la investigación y proceder a la detención de los autores del robo.

Este nuevo incidente se suma a otros similares ocurridos este pasado verano en la zona, que ya se vio inmersa en una oleada de robos en 2024 lo que ha llevado a los residentes desde la asociación de vecinos de El Brillante un refuerzo de la vigilancia y medidas adicionales de seguridad como la instalación de más cámaras de seguridad.