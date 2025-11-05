Suscríbete a
ABC Premium
Alerta naranja por lluvia
La tormenta prevista para el mediodía en Sevilla se desplaza al norte

Exposición

Del Cadillac al Seat 600: un viaje por la historia del automovilismo cordobés en el Rectorado de la UCO

El Aula del Motor celebra su décimo aniversario con una exposición que reúne más de cuarenta vehículos clásicos e históricos procedentes de toda la provincia

La gran exposición sobre la Córdoba romana ya tiene comisario, nombre oficial y fecha

Imagen de archivo de una exposición de coches antiguos
Imagen de archivo de una exposición de coches antiguos I.B.

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Del 7 al 15 de noviembre, el Rectorado de la Universidad de Córdoba acogerá la Exposición de la Historia del Automovilismo en Córdoba, una cita única para conocer la evolución del automóvil en la provincia a lo largo de casi un siglo, desde ... los primeros modelos de comienzos del XX hasta los icónicos vehículos de los años 80.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app