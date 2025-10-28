Córdoba se iluminará en Navidad con un nuevo videomapping en diciembre

El Ayuntamiento de Córdoba tiene ya perfilada una de sus propuestas para la programación de Navidad -el Consistorio ha hecho una apuesta decidida por ella desde que el PP regresó a la Alcaldía a mediados de 2019-. Ha activado el proceso de contratación, ... como ya hizo el pasado y el anterior mandato, de un espectáculo de vídeo 'mapping' para las Pascuas.

Destinará 41.140 euros para que se realice un espectáclo de luz y sonido, titulado 'La Luz de la Navidad' y que se desarrollará durantes los días 19 (viernes), 20 y 21 de diciembre. Se trata de una contratación directa y la empresa seleccionada por el Ayuntamiento es Sistemas de Congersos y Servicios Audiovisuales.

Noticia Relacionada El colorido videomapping de Córdoba, en imágenes Valerio Merino La proyección 'El Nacimiento de Jesús, el Salvador' se ha estrenado este sábado en la plaza de la Corredera con tres pases y mucho público

En el expediente, no se cita ni el lugar en que se podrá ver el 'mapping' ni el número de pases. En el precedente de 2024, también se desarrolló durante tres jornadas y se disfruto de él en la plaza de la Corredera. En aquella ocasión, se pudo ver a las 19.00, 19.30 y 20.00 horas

Con los populares también dirigiendo la ciudad, en las Pascuas de 2022 y 2019 hubo igualmente un espectáculo de luz y sonido de estas características. En ambos años, tuvo lugar en la calle Capitulares.