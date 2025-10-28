Suscríbete a
ABC Premium

pascuas

Córdoba se iluminará en Navidad con un nuevo videomapping en diciembre

Lo contrata por 41.140 euros y su denominación será 'La luz de las Pascuas'

Así es el entrañable videomapping navideño de Córdoba en la plaza de la Corredera en las Navidades 24/25

Ximenez Group se 'enciende' para la Navidad: más ciudades y una subida del 15% en su facturación

'Mapping' en la Corredera en las pasadas Navidades
'Mapping' en la Corredera en las pasadas Navidades valerio merino
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Córdoba tiene ya perfilada una de sus propuestas para la programación de Navidad -el Consistorio ha hecho una apuesta decidida por ella desde que el PP regresó a la Alcaldía a mediados de 2019-. Ha activado el proceso de contratación, ... como ya hizo el pasado y el anterior mandato, de un espectáculo de vídeo 'mapping' para las Pascuas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app