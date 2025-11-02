El tiempo en Córdoba esta semana: descenso de temperaturas y lluvia a partir del miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un inicio de semana estable en Córdoba capital, con cielos algo nubosos este lunes y temperaturas ligeramente más bajas que en días anteriores, que podrían caer hasta los 5 grados de mínima de cara al jueves.

Según el ... pronóstico, este lunes 3 de noviembre comenzará con intervalos nubosos y sin previsión de precipitaciones, aunque el tiempo tenderá a mejorar a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados, y máximas de 24.

Una tónica que continuará en la jornada del martes con temperaturas entre los 10 de mínima y los 25 de máxima, al igual que el miércoles donde sí la mínima sube moderadamente a los 12 grados.

Sin embargo, será a partir de esta jornada del miércoles en el que la inestabilidad se convertirá en la protagonista. Según la Aemet, en esta jornada se puede esperar alguna precipitación -en torno al 80 por ciento de probabilidad- y también de cara al jueves alguna llovizna más débil con temperaturas que oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 21 de máxima.

Viernes con madrugadas a 5 grados

De cara al viernes el frío se hará más persistente cuando la temperatura mínima caerá hasta los 5 grados con máximas de 20 grados y escasa probabilidad de precipitaciones. Durante esta jornada los cielos estarán despejados -sólo una probabilidad del 5 por ciento, con temperaturas entre los 5 y los 20 grados, mientras de cara al sábado los cielos vuelven a cubrirse con una probabilidad de lluvia del 25 por ciento, máximas de 19 grados y mínimas de 8 grados.

En conjunto, la Aemet anticipa un comienzo de noviembre con ambiente suave, sin lluvias significativas hasta el miércoles, ni avisos meteorológicos activos en la capital cordobesa.