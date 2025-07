Alcaldes del norte de Córdoba muestran su preocupación por el bloqueo a la obra de La Colada y exigen soluciones

Los alcaldes de los municipios del norte de la provincia expresan a ABC su preocupación por la enrocada situación de la obra de conexión del embalse de La Colada con Sierra Boyera. La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) mantiene un 'no' rotundo a la obra. Junta y Diputación defienden su posición de que las intervenciones complementarias son imprescindibles. Los vecinos, principales afectados por la polémica, se mantienen en medio del huracán político y técnico.

Santiago Cabello, alcalde de Pozoblanco

Para Santiago Cabello, alcalde de Pozoblanco (PP), es «una pena que no se pueda cumplir lo que tantos años se había prometido, prácticamente desde el inicio del siglo XXI, hace ya más de 20 años, con esa conexión definitiva. Creo que es necesario hacerla y no dejarla solamente como provisional, porque ya sabemos lo provisional, lo que pasa luego...».

El edil remarcó que «se tienen que resolver todos los trámites administrativos para avanzar e impulsar todo lo que ya se propuso también que es la conexión de los tres pantanos, tanto de Sierra Boyera como de Puente Nuevo conde La Colada, porque creo que en un futuro, cuando vuelva a venir una sequía —que seguro que vendrá—, pues al menos que los 80.000 vecinos del norte de Córdoba podamos tener no solamente agua, sino agua potable y de calidad, que creo que es lo fundamental».

Cabello reafirmó que «al final la sequía seguro que vendrá, son situaciones cíclicas y lo que no podemos volver a permitir es que vuelva a llegar y no tengamos otra vez durante un año agua potable y de calidad. Tienen que resolverse de manera definitiva todos los trámites administrativos, hay que conseguir esa conexión definitiva y no provisional. Insisto en que lo provisional, sabemos lo que pasa luego, que vuelve a tener problemas y, al final, no es como una conexión definitiva».

Añadió también que «es importante la inversión que plantea la Junta de Andalucía y la propia Diputación para que esa red secundaria se convierta en una conexión definitiva y también apostar por esa conexión con el pantano de Puente Nuevo para que los tres estén conectados».

Fue tajante al volver a reclamar que «se hagan las inversiones necesarias para que los vecinos de nuestra provincia de Córdoba, cuando vuelva a venir esta escasez de agua, no podamos sufrir de nuevo este problema, que bastante mal lo ha pasado y que creo que no lo merecemos».

Manuel Torres, alcalde de Dos Torres

El alcalde de Dos Torres, Manuel Torres (PP), aseguró que se trata de un «bloqueo político» que vuelve a dejar en una situación de vulnerabilidad a los municipios del norte de Córdoba. Según el regidor, «una vez más, el Gobierno de España nos deja desamparados. La actuación inicial fue una obra de emergencia para resolver un problema grave de abastecimiento», y ahora se pretende completar con una infraestructura definitiva, pero nos encontramos con trabas que, a mi juicio, responden a un interés político».

Torres añadió además que «hemos reclamado la interconexión de los tres pantanos: Puente Nuevo, Sierra Boyera y La Colada. Pero el PSOE e Izquierda Unida han votado en contra. Con los vecinos como principales víctimas, que han tenido que acudir con garrafas a por agua en camiones cisterna».

El alcalde advirtió de que, si la vía administrativa se agota, podría abrirse un proceso judicial. «Si esto no se resuelve políticamente, será la Junta o la Diputación quienes decidan si hay que recurrir a los tribunales. Yo, como alcalde, solo puedo decir que nuestros pueblos no pueden seguir así».

Juan Díaz, alcalde de El Viso

Por su parte, el alcalde de El Viso, Juan Díaz (PSOE) apuntó que «las administraciones están condenadas a entenderse». Aun así, piensa que «las infraestructuras actuales que hay están acondicionadas. Si hay cosas que mejorar, estupendo. Las tomas eléctricas por supuesto porque hay que evitar que el gasto de gasoil y los posibles fallos de los grupos electrógenos, serán los técnicos los que decidan».

Fue claro al decir que «cuando lo necesitamos, se bombearon más de 7.000 millones de metros cúbicos de agua y no hubo ningún problema, excepto el fallo mecánico que tuvieron los grupos electrógenos». Pero el alcalde quiso señalar lo que, a su juicio, es el principal problema de La Colada: su contaminación. Para él, «si no se ponen de acuerdo las administraciones para la obra, por lo menos que se pongan de acuerdo para evitar la contaminación que llega diariamente a la presa».

A su juicio, «lo primordial es evitar la contaminación que tiene la presa de La Colada. Creo que, con Puente Nuevo y un pantano de La Colada con agua de calidad, tendríamos agua suficiente para la comarca de Los Pedroches. Pero nadie se responsabiliza de esto ni toma una decisión al respecto».

Antonio Bejarano, alcalde de Espiel

El alcalde de Espiel, Antonio Bejarano (PP), fue rotundo y tildó de «falta de respeto las declaraciones que ha hecho el responsable de la Confederación Hidrográfica del Guadiana hacia todas las personas que vivimos aquí. Nosotros podemos crear más infraestructuras, pero si no nos dan permiso, es imposible, y si no nos apoyan, menos todavía».

Unir los tres pantanos «es lo lógico». Bejarano apuntó que «Sierra Boyera es un pantano muy pequeño y si tenemos tres pantanos aquí cerca, lo más lógico es conectarlos todos entre sí y que no nos falte el agua. Luego habrá que invertir en la potabilización del agua, pero mientras no tengamos las conexiones hechas».

Además, planteó «seguir hasta el final para conseguirlo. Y si no lo conseguimos por la vía administrativa, habrá que llevar el caso a las instancias judiciales correspondientes. «Para él, «deberíamos unirnos todos los alcaldes de la zona norte de Córdoba, seamos del color que seamos. Porque creo que es una falta de respeto del Gobierno central y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana al norte de Córdoba».