La Junta defiende las diferentes tomas de agua en La Colada para garantizar el abastecimiento

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha confiado este jueves durante su vista a las instalaciones del IFAPA en Alameda del Obispo en la presentación de un proyecto de investigación en que la Confederación Hidrográfica del Guadiana de su brazo a torcer y desbloquee la conexión con el embalse de La Colada.

«Realmente lo que espero es que este mismo jueves las autoridades del Guadiana digan que están dispuestas a colaborar con la Junta de Andalucía para desbloquear una infraestructura que es beneficiosa para los vecinos del Guadiato y del Valle de los Pedroches y que viene a garantizar que nunca más 80.000 vecinos del norte de la provincia se queden sin agua», ha señalado el responsable andaluz de Agricultura.

Se trata, a juicio de Fernández-Pacheco, «de una infraestructura en la que venimos trabajando de una manera leal desde hace meses y que sorprendentemente la Confederación del Guadiana decide boicotear en el último momento, menos comprensible aún cuando se trata de una infraestructura de la Junta que no tendríamos por qué hacer pero que la única finalidad es la de auxiliar a estos vecinos que lo han pasado tan mal en los últimos meses».

Una infraestructura de trasvase que viene a garantizar que «habrá varias tomas en La Colada, lo cual permitirá coger agua en una y otra dependiendo de la calidad y de esa manera garantizar el abastecimiento», ha avanzado el consejero andaluz.

«Nuestra predisposición siempre ha sido trabajar de manera leal para desbloquear una infraestructura que entendemos que es estratégica y oportuna, que viene a solucionar un problema, por eso no entendemos la cerrazón de la Confederación del Guadiana bloqueando el proyecto», ha lamentado Fernández-Pacheco en Córdoba.

En este sentido, durante su intervención el consejero de Agricultura ha señalado que le llama poderosamente la atención que «ayer en la Diputación de Córdoba se votó una moción a favor de esta infraestructura y el PSOE la votara en contra cuando sorprendentemente todos los alcaldes de la zona, incluidos los socialistas del norte de la provincia, lo votaran a favor en sus diferentes ayuntamientos«.

«Creo que los alcaldes que han visto y padecido las consecuencias de la sequía y ha visto cómo los vecinos se quedaban sin agua durante esta meses sí que comprende el espíritu colaborador y positivo de la Junta», ha abundado Fernández-Pacheco.

Boicot a La Colada

El consejero de Agricultura ha insistido en que estos alcaldes socialistas sí entienden el interés junto a la Diputación de Córdoba de ejecutar esa infraestructura en beneficio de los vecinos. Por eso, ha asegurado el responsable andaluz, que no entiende «cómo se hace política con este tema cómo se boicotea esta infraestructura y además no se ofrece ninguna alternativa«. A esto ha añadido que el Gobierno andaluz está dispuesto »a modificar lo que tengamos que modificar pero no entendemos que se boicotee sin dar solución».

En esta misma línea, el consejero andaluz ha señalado que «estamos dispuestos a sentarnos siempre con ellos por este y por cualquier otro tema». Con este argumento, Fernández-Pacheco ha explicado que «el agua, que es un bien necesario y escaso discurre por su cauce y atraviesa distintas regiones sin entender de quién es la gestión en esa zona, por lo que no podemos hacer confrontación con esto».

Por último Fernández-Pacheco ha confiado y espera que el presidente de la Confederación del Guadiana «desbloquee la situación y esté la infraestructura cuanto antes. Les puedo garantizar que todas las modificaciones que la Junta está haciendo están encaminadas a que la obra esté cuanto antes. La única voluntad de la Junta con las modificaciones que se hacen es que la obra se pueda ejecutar».