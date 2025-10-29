Andalucía, la comunidad donde más crece la inversión en Sanidad
Los únicos recortes en los últimos 18 años se remontan a 2011, 2013 y 2014
Juanma Moreno invierte en Sanidad el doble de lo que gastó María Jesús Montero
Andalucía es la comunidad autónoma donde más se ha aumentado el gasto en Sanidad en el último año. El Ministerio de Sanidad recoge en un amplio informe el presupuesto de cada región y las partidas económicas dirigidas al servicio público de salud.
El documento ... incluye tanto los gastos en términos absolutos como porcentuales, con una comparación entre las diferentes administraciones y la variación interanual, para mostrar si hay aumento o recortes.
Pues bien, la Consejería de Sanidad de la Junta incrementó su presupuesto en un 7,38% entre el 2024 y el 2025 (en 2026 el crecimiento será de un 6,44%). Más que todas y cada una de las 16 comunidades restantes (las competencias de Ceuta y Melilla son del Estado). Le sigue las Islas Baleares (6,46%) y Cantabria (6,34%). Sólo dos han llevado a cabo recortes: la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page (-3,71 ) y la Región de Murcia de López Miras (-0,2).
Incremento del gasto sanitario por Comunidades
País Vasco
Cantabria
+4,35%
Las cifras son de 2025 respecto a 2024 porque
para 2026 hay Comunidades que aún no han
presentado sus presupuestos
Galicia
Asturias
+6,34%
Navarra
+5,14%
+5,31%
+3,07%
La Rioja
+3,06%
Cataluña
Aragón
Castilla y León
+0,00%
+0,00
+0,00%
Madrid
+2,96%
C. Valenciana
Extremadura
+1,58%
C.-La Mancha
+2,67%
I. Baleares
-3,71%
+6,46%
Murcia
-0,20%
Andalucía
Comunidad con
mayor incremento
en su gasto
+7,38%
Canarias
+5,04%
Fuente: Ministerio de Sanidad / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA
Incremento del gasto sanitario
por Comunidades
Las cifras son de 2025 respecto a 2024 porque
para 2026 hay Comunidades que aún no han
presentado sus presupuestos
País Vasco
Cantabria
+4,35%
Galicia
Asturias
+6,34%
Navarra
+5,14%
+5,31%
+3,07%
La Rioja
+3,06%
Cataluña
Castilla y León
Aragón
+0,00%
+0,00%
+0,00
Madrid
+2,96%
C. Valenciana
C.-La Mancha
Extremadura
+1,58%
-3,71%
+2,67%
I. Baleares
+6,46%
Murcia
Andalucía
-0,20%
+7,38%
Canarias
+5,04%
Comunidad con
mayor incremento
en su gasto
Fuente: Ministerio de Sanidad / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA
Aragón, Castilla y León y Cataluña se quedan a cero ya que tienen los presupuestos prorrogados de años anteriores. Tres comunidades con serios problemas porque es bastante probable que no puedan aprobar nuevas cuentas tampoco para 2026.
En estos últimos 18 años, sólo en tres se aplicaron recortes en la Sanidad pública. Coincide con la etapa socialista y son los cursos 2011, 2013 y 2014, cuando gobernaban José Griñan y posteriormente Susana Díaz. Años muy complejos que sucedieron a la grave crisis financiera y que supusieron el mayor deterioro del sistema público de salud desde su nacimiento.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete