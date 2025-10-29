Andalucía, la comunidad donde más crece la inversión en Sanidad

Andalucía es la comunidad autónoma donde más se ha aumentado el gasto en Sanidad en el último año. El Ministerio de Sanidad recoge en un amplio informe el presupuesto de cada región y las partidas económicas dirigidas al servicio público de salud.

El documento ... incluye tanto los gastos en términos absolutos como porcentuales, con una comparación entre las diferentes administraciones y la variación interanual, para mostrar si hay aumento o recortes.

Pues bien, la Consejería de Sanidad de la Junta incrementó su presupuesto en un 7,38% entre el 2024 y el 2025 (en 2026 el crecimiento será de un 6,44%). Más que todas y cada una de las 16 comunidades restantes (las competencias de Ceuta y Melilla son del Estado). Le sigue las Islas Baleares (6,46%) y Cantabria (6,34%). Sólo dos han llevado a cabo recortes: la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page (-3,71 ) y la Región de Murcia de López Miras (-0,2). Incremento del gasto sanitario por Comunidades País Vasco Cantabria +4,35% Las cifras son de 2025 respecto a 2024 porque para 2026 hay Comunidades que aún no han presentado sus presupuestos Galicia Asturias +6,34% Navarra +5,14% +5,31% +3,07% La Rioja +3,06% Cataluña Aragón Castilla y León +0,00% +0,00 +0,00% Madrid +2,96% C. Valenciana Extremadura +1,58% C.-La Mancha +2,67% I. Baleares -3,71% +6,46% Murcia -0,20% Andalucía Comunidad con mayor incremento en su gasto +7,38% Canarias +5,04% Fuente: Ministerio de Sanidad / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA Incremento del gasto sanitario por Comunidades Las cifras son de 2025 respecto a 2024 porque para 2026 hay Comunidades que aún no han presentado sus presupuestos País Vasco Cantabria +4,35% Galicia Asturias +6,34% Navarra +5,14% +5,31% +3,07% La Rioja +3,06% Cataluña Castilla y León Aragón +0,00% +0,00% +0,00 Madrid +2,96% C. Valenciana C.-La Mancha Extremadura +1,58% -3,71% +2,67% I. Baleares +6,46% Murcia Andalucía -0,20% +7,38% Canarias +5,04% Comunidad con mayor incremento en su gasto Fuente: Ministerio de Sanidad / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA Aragón, Castilla y León y Cataluña se quedan a cero ya que tienen los presupuestos prorrogados de años anteriores. Tres comunidades con serios problemas porque es bastante probable que no puedan aprobar nuevas cuentas tampoco para 2026. En estos últimos 18 años, sólo en tres se aplicaron recortes en la Sanidad pública. Coincide con la etapa socialista y son los cursos 2011, 2013 y 2014, cuando gobernaban José Griñan y posteriormente Susana Díaz. Años muy complejos que sucedieron a la grave crisis financiera y que supusieron el mayor deterioro del sistema público de salud desde su nacimiento.

