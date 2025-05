Albares maquilla el polémico cese del embajador en Croacia que defendió al Rey con un guiño al PP

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha comenzado a consumar en el Consejo de Ministros de este martes los polémicos ceses que orquestó el pasado mes de febrero, cuando tres diplomáticos con larga experiencia y trayectoria profesional dentro de la Carrera ... recibieron una llamada del Subsecretario, Xavier Martí, instándolos a que solicitaran el plácet para sus sucesores ante las autoridades del país en el que se encontraban ejerciendo como representantes de España al máximo nivel.

Albares ha comenzado con el nombramiento del nuevo embajador de España en Croacia, que se ha conocido esta tarde a través de la referencia del Consejo de Ministros, donde se ha publicado que el exdiputado del PP José Ramón García Hernández sustituirá a Juan González-Barba, actual embajador en Zagreb. El nombramiento del primero y el cese del segundo, se harán oficiales mañana en el Boletín Oficial del Estado.

El polémico cese de Juan González-Barba fue el segundo que el ministro ejecutó a principios de año. El hasta ahora jefe de misión en Croacia fue destituido por el ministro poco después de haber publicado una tribuna en defensa del Rey. Para tener la cuota cubierta de diplomáticos afines al PP y que nadie le acuse de favorecer solo a los suyos, Albares ha decidido relevar a González-Barba con José Ramón García Hernández, que fue diputado por el PP y uno de los cuatro candidatos en las primarias del partido en 2018 para la sucesión de Mariano Rajoy. Tras su paso por las embajadas de Noruega e Islandia, José Ramón García Hernández ahora será jefe de misión en Croacia. Compañeros que han trabajado con él lo definen como «una persona leal» y «muy buen diplomático».

Con el nombramiento de García Hernández, Albares pretende maquillar los polémicos ceses y se adelanta a las críticas, para mitigar que en los pasillos de la sede del Ministerio, situada en la madrileña plaza del marqués de Salamanca, y en la prensa se pueda decir que solo favorece a los suyos. «Quizá sea su intención, quién sabe. Pero con Albares, el concepto 'suyo' es sui generis», apunta una fuente consultada por este diario.

Con este nuevo nombramiento, la lista de embajadores a los que Albares mantiene en vilo se reduce a 20, según una publicación realizada por este diario la semana pasada. De los polémicos ceses de principios de año, solo quedan por hacerse efectivos dos, el de Alberto Antón (Bélgica) y el de Guillermo Kirkpatrick (Corea del Sur).

A Alberto Antón le sustituirá José María Rodríguez Coso, actual jefe de misión de Luxemburgo. El cese no se hará efectivo, en principio, hasta el próximo mes de septiembre, pero el plácet para su sucesor ya está concedido. A Antón se le comunicó que iba a ser cesado a finales del mes de enero, tras quedarse dormido durante el discurso del ministro en la IX Conferencia de Embajadores. Muy querido y admirado en el seno de la Carrera Diplomática, días después de pedir el plácet para su sucesor, Antón envió una carta al ministro que fue publicada por ABC, en la que le informó de que el día de la Conferencia estaba «con gripe y bajo los efectos de antihistamínicos». «Siembra el miedo entre los que defendemos los intereses de España en el exterior», le dijo Antón en esa misiva a Albares.

Sacar a Antón de Bélgica responde a una maniobra del propio Albares para favorecer a uno de sus compañeros más afines: Marcos Alonso, que se encuentra en la Representación Permanente de Bruselas. Al sacar a José María Rodríguez Coso de Luxemburgo y llevarlo a Bélgica, el ministro puede mandar a la mujer de Alonso, Nieves Blanco, a Luxemburgo, para que uno de sus colaboradores más estrechos esté cerca de su mujer. De ahí que en la sede de Exteriores, tal y como contó ABC, Alonso y Blanco reciban el mote de «Los Ceaucescu españoles», ya que son el origen del cese de Antón como embajador en Bélgica porque son fieles a Albares y «le demuestran una fidelidad extrema».

Como embajador en Corea del Sur, Albares enviará a Julio HerraizEspaña, quien en la actualidad ejerce como ministro consejero de la Embajada de España en China. Próximo a la jubilación, Herraiz es «buen profesional», según fuentes consultadas. Relevará a Guillermo Kirkpatrick, quien fue cesado cuando el ministro se enteró de que se había reunido con Isabel Díaz-Ayuso en Madrid, tras un viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Corea del Sur el pasado mes de febrero.

A Antón y Kirkpatrick les quedan pocos meses para cumplir los tres años al frente de sus respectivas embajadas. Quizá sea entonces cuando se produzcan los relevos, para que el ministro no tenga que hacer frente a las críticas sobre la «arbitrariedad» con la que toma decisiones como estos ceses de embajadores, que no han cumplido ni el tiempo mínimo que se establece en sus destinos. Además de estas dos polémicas destituciones que el ministro todavía tiene que ejecutar, quedarían pendientes otros 18 nombramientos, entre ellos los 16 del conocido como 'embabombo', que es concurso de puestos para jefes de misión en embajadas que Albares convocó el pasado mes de noviembre. A estos se sumaría la designación de Nieves Blanco en Luxemburgo y otra en Lituania, la jefatura de misión que dejará vacante la mujer de Marcos Alonso. Previsiblemente no se harán efectivos hasta finales de septiembre o principios de octubre, cuando se produzca el efecto dominó por la llegada a Bélgica de José María Rodríguez Coso.